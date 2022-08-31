علاء عبد العال: حزين على هبوط إيسترن كومباني.. ورحلتي انتهت مع الفريق

قال علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، إنه حزين على هبوط فريقه إلى دوري القسم الثاني، بعد موسم ومنافسة شاقة بذل فيها قصارى جهده، إلا أن التوفيق لم يحالفه.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه طالب لاعبي فريقه بضرورة الفوز على الزمالك بطل الدوري وكأس مصر، لترك ذكرى إيجابية في المسابقة.

وأشار إلى أنه حقق فوزه الأول في مسيرته التدريبية على الزمالك، وهو ما يعتبره إنجاز شخصي، مشددًا أن الجميع كان شاهد على تطور الفريق وأداء اللاعبين، رغم صعوبة الأمر على لاعبين يشاركون لأول مرة في الممتاز.

وأوضح أن رحلته مع إيسترن كومباني، انتهت تمامًا بنهاية الموسم، مؤكدًا أنه ممتن للفريق وإدارة النادي، على كل الدعم الذي حظى به، متمنيًا أن يحصل على فرصة مع فريق يشارك في الدوري الممتاز، في ظل صعوبة فكرة تدريبه بالقسم الثاني.