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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اعتذار لاعبي نادي الزمالك للجمهور عقب الهزيمه اليوم

لاعبو الزمالك يعتذرون للجمهور عقب الخساره من إيسترن كومباني

صدى البلد

حرص لاعبو فريق الزمالك على التوجه للجماهير المتواجدة باستاد القاهرة الدولي من أجل الاعتذار لهم على الخسارة من إيسترن كومباني في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري.
وحرصت الجماهير على الهتاف للاعبين قائلة :" أبطال الدوري أهم".
وفاز فريق إيسترن كومباني على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما  باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 77 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، وسبق وحسم اللقب منذ ثلاث جولات، في حين رفع إيسترن كومباني رصيده إلى 33 نقطة يحتل المركز السادس عشر.
قامت رابطة الاندية المحترفة والشركة الراعية للدوري المصري  بتكريم  أحمد سيد زيزو  لاعب وسط الزمالك قبل مباراة ايسترن كومباني في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري بمناسبة فوزه بلقب هداف الدوري .

 ويتواجد زيزو في مقصورة ستاد القاهرة الدولي في ظل حصوله على راحة من المباراة .

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