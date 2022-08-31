تسرب من محطة نووية.. رصد نشاط إشعاعي في دولة أوروبية

يشغل العالم مخاطر حدوث تسرب للإشعاع النووي من محطة زابوريجيا النووية الاوكرانية، لكن خطر التسرب حدث بالفعل ولكن ليس في أوكرانيا.

ووفق ما ذكرت سكاي نيوز، فقد تم رصد نشاط إشعاعي من قبل هيئة مراقبة السلامة النووية في فنلندا، الأربعاء.

وقالت الأنباء، إنه تم رصد كميات صغيرة من النظائر المشعة في عينات الهواء التي تم جمعها في كوتكا بجنوب شرق فنلندا، ولكن لا يوجد خطر على الصحة العامة.

وذكرت هيئة الأمان الإشعاعي والنووي في بيان: "النشاط الإشعاعي المرصود ليس له أي تأثير على البيئة أو صحة الإنسان، إذ كانت التركيزات منخفضة جدا".

اردفت هيئة الأمان الإشعاعي والنووي: "من الممكن أن تتسرب كميات صغيرة من الزركونيوم والنيوبيوم إلى الهواء من وقود محطة للطاقة النووية أثناء صيانة المحطة".

وأضافت أنه أثناء جمع العينة، كانت التيارات الهوائية تتدفق إلى كوتكا من الشرق والجنوب الشرقي، لكن مصدر الإشعاع غير معروف.

وقال متحدث باسم الهيئة إنها لا تعتزم إجراء مزيد من التحقيقات لأن مثل هذه الأمور "طبيعية تماما".