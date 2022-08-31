الأرصاد تزف بشرى|سحب متوسطة ورياح تلطف الأجواء.. طقس الـ 6 أيام القادمة

تشهد حالة طقس الـ 6 أيام القادمة، استمرار الاستقرار في درجات الحرارة بكافة الأنحاء، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة طقس الـ 6 أيام القادمة

ويكون حالة طقس الـ 6 أيام القادمة، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

ويشهد طقس الـ 6 أيام القادمة، نشاط شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة صباحا، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ويشهد طقس الـ 6 أيام القادمة، ارتفاع نسب الرطوبة نهارا مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية.

وتنشط الرياح ليلا، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة والرطوبة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة طقس الـ 6 أيام القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 33 لـ 34 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 لـ 31 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 41 لـ 39 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 36 لـ 37 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 44 لـ 43 درجة

حالة الطقس

ويكون متوسط نسب الرطوبة، خلال حالة طقس الـ 6 أيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% ليلا و35% نهارا.

السواحل الشمالية 90% ليلا و60% نهارا.

جنوب سيناء 55% ليلا و30% نهارا.

شمال الصعيد 45% ليلا والصغرى 20% نهارا.

جنوب الصعيد 30% ليلا والصغرى 15% نهارا.

وتكون حالة طقس اليوم، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد طقس اليوم، نشاط رياح ليلا على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل.