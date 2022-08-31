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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتفقد أعمال توصيل الغاز بـ"صفط الخمار" وتشغيل المجزر الآلي ببني أحمد

المجزر الآلي ببني
المجزر الآلي ببني أحمد

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بقري المحافظة، حيث بدأت جولة المحافظ بمتابعة أعمال تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعي بقرية صفط الخمار، لخدمة حوالي 3500 عميل بالقرية، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وحضر الجولة التفقدية للمحافظ الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا والمهندس عمر عبد الشافي مدير منطقة المنيا للغاز الطبيعي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ووجه المحافظ بحصر الشوارع المتاخمة والتي لم يصلها خدمات الصرف الصحي، تمهيدا لدراسة توصيل خدمات الصرف الصحي ويليها شبكات الغاز الطبيعي باعتباره مصدر نظيف للطاقة يٌقَدم للمواطن بشكل حضاري ولائق وبسعر مناسب.

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كما تفقد " القاضى " المجزر الآلي بقرية بنى أحمد ، والذي تم تطويره ضمن خطة وزارة التنمية المحلية ، لتحويل 5 مجازر يدوية بالمحافظة إلى مجازر نصف آلية وهي مجزر بنى أحمد، ملوي، طمبدي، مغاغة وسمالوط .

وبحث المحافظ خلال جولته بالمجزر الإجراءات الخاصة ببدء أعمال تشغيله، بحضور الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات ودفع العمل بها والاستفادة من تشغيلها لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى محافظ المنيا خلال جولته بعدد من المواطنين، حيث استمع الى جميع المشاكل والطلبات ووجه بحلها، مؤكدا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوصيل جميع الخدمات لأهالينا في كافة القرى بدون استثناء، حيث تعمل المحافظة على تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بالتوازي مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى المدرجة.

وفي ختام جولته، توقف المحافظ أمام عدد من المواقع الجاري تنفيذ أعمال البناء بها، حيث حرص على مراجعة التراخيص الخاصة بها ، وتأكد من صلاحية التراخيص واستكمال جميع الإجراءات الخاصة بها.

وأكد المحافظ أن أعمال البناء مستمرة في جميع القرى والعزب والنجوع بمراكز المحافظة بشرط أن تكون التراخيص داخل الحيز العمراني المعتمد للقرى وليس خارجها، وذلك وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

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