إزالة 842 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم تنفيذه من قرارات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلغ 842 حالة.

وذلك منذ بدء أعمال المرحلة الاولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي تستمر خلال الفترة من 13 اغسطس وحتى 1 سبتمبر القادم، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة وتنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

أوضح المحافظ، أنه تمت إزالة 58 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الري والطرق، بمركزي المنيا وملوي، على مساحة 4344 متر مربع، ليصل إجمالي ما تمت إزالته منذ بدء الحملة إلى، 842 حالة، منها، 821 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 57611 متر مربع، و21 حالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 3 قيراط و22 سهم، مؤكداً على استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحاً عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدي عليها.