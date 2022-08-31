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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الطائرة يسقط أمام الأرجنتين ويودع بطولة العالم

طائرة مصر
طائرة مصر

ودع المنتخب الوطني الأول لرجال الكرة الطائرة بقيادة مديره الفني حسن الحصري، منافسات بطولة العالم المقامة بدولتي سلوفينيا وبولندا خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 11 سبتمبر المقبل، من الدور الرئيسي.

وخرج الفراعنة من البطولة بعد احتلال المركز الرابع والأخير بالمجموعة السادسة عقب الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3 - 2.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "27 - 25، 26 - 28، 24 - 26، 25 - 17، 15 - 7".

وكان الفراعنة قد خسروا في الجولة الأولى أمام المنتخب الهولندي بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسروا مجددًا أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 3 - 1.

وتضم قائمة المنتخب المصري في البطولة العالمية 14 لاعبًا وهم: "حسام يوسف – أحمد فتحي - محمد مصطفى "لعبة" – أحمد سعيد – أحمد ضياء – عبد الرحمن الحسيني - محمد عادل سلامة – محمد المهدي – محمد مجدي الجون – عبد الرحمن سعود - محمد رضا – محمد رمضان - رضا هيكل – أحمد قطب".

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور التالي، بالإضافة لأربع منتخبات الأفضل في المجموعات. 

وحققت مصر أفضل مركز لها ببطولات العالم وهو الـ13 في نسخة عام 2006 باليابان ، حيث شاركت مصر في البطولة 10 مرات من قبل.

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