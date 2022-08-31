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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على غرار "الدولية".. حسن شحاتة: الجامعات الأهلية تتواكب مع الجمهورية الجديدة ..فيديو

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن القيادة السياسية ولت اهتماما كبيرا بملف التعليم، خاصة بعد إنشاء  الجامعات الأهلية، والتي ستكون على غرار الجامعات الدولية، وستخرج طالبا مؤهلا لسوق العمل.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وقال “شحاتة”، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “إكسترا نيوز”، أنه ستتم دراسة مواد الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا الحديثة بالجامعات الأهلية، منوها بأن تلك الجامعات جامعات عالمية على أرض مصرية، ولديها العديد من البرامج المميزة.

وتابع أستاذ المناهج بكلية التربية، أن الجامعات الأهلية والتكنولوجية، تعتمد على سوق العمل، وتأهيل خريج لديه مهارات كبيرة، يستطيع التعامل مع كافة المعوقات والصعوبات التي توجد بسوق العمل.، مشيرا إلى ان الجمهورية الجديدة قائمة على العلم الحديث والتكنولوجيا والصناعة.

حسن شحاته الجامعات الدولية الجمهورية الجديدة ملف التعليم المناهج

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