على غرار "الدولية".. حسن شحاتة: الجامعات الأهلية تتواكب مع الجمهورية الجديدة ..فيديو

أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن القيادة السياسية ولت اهتماما كبيرا بملف التعليم، خاصة بعد إنشاء الجامعات الأهلية، والتي ستكون على غرار الجامعات الدولية، وستخرج طالبا مؤهلا لسوق العمل.

وقال “شحاتة”، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “إكسترا نيوز”، أنه ستتم دراسة مواد الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا الحديثة بالجامعات الأهلية، منوها بأن تلك الجامعات جامعات عالمية على أرض مصرية، ولديها العديد من البرامج المميزة.

وتابع أستاذ المناهج بكلية التربية، أن الجامعات الأهلية والتكنولوجية، تعتمد على سوق العمل، وتأهيل خريج لديه مهارات كبيرة، يستطيع التعامل مع كافة المعوقات والصعوبات التي توجد بسوق العمل.، مشيرا إلى ان الجمهورية الجديدة قائمة على العلم الحديث والتكنولوجيا والصناعة.