هالة منصور: هناك خلل كبير في معايير الزواج بين بعض الفئات.. فيديو

كشفت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها أن بدايات الطلاق تبدأ من معايير اختيار الزواج، فمعايير اختيار الزواج أصبح بها درجة من درجات الخلل الكبير في المجتمع.

وأضافت "منصور" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن مفهوم الزواج أصبح به خلل لدي بعض الفئات، مشيرة إلى أن معني الزواج هو الزوج والزوجة يوهبون حياتهم لبعضهم من أجل أن يعيشوا حياة سعيدة وينجبون أطفال.

وتابعت أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها أن البعض أصبح مفهوم الزواج لديهم بأنه مؤسسة تجارية ويركزون فقط علي الجانب المادي، ولكن هذا غير صحيح بالمرة فالزواج هو مودة ورحمة بين الطرفين.