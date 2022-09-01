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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| رابطة مصنعي السيارات: بيع مركبات ساحات المحافظات مهم للاستفادة من قطع غيارها.. أشهر 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

تويوتا تطرح كورولا كروس موديل 2023 الهجينة في الإمارات| تفاصيل

قدمت العلامة التجارية اليابانية تويوتا سيارة كورولا كروس موديل 2023 الهجينة في السوق الإمارات رسمياً، وتعتبر السيارة واحدة من أحدث إصدارات الشركة في فئة الكروس اوفر الهجينة، وتتميز بتصميم خارجي قوي ومنظومة محركات تعمل بالكهرباء والبنزين.

 

باقة 100 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة | صور

يضم السوق المصري باقة متنوعة من السيارات المستعملة المعروفة بجودتها العالية واعتماديتها الكبيرة، والتي تأتي بأسعار مناسبة لمتوسطي ومحدودي الدخل في ظل أرتفاع أسعار السيارات الجديدة مؤخراً بشكل غير مسبوق.

 

فولكس فاجن T-Roc تصل إلى الشرق الأوسط.. تفاصيل

قامت شركة فولكس فاجن بإضافة تعديلات جديدة على سيارة  T-Roc ذات الحضور المميز والتصميم اللافت استعدادا لطرحها في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر سبتمبر بسعر يبدأ من 23,663 دولار أمريكي .

 

بـ 28 ألف جنيه.. سيارة بسعر هاتف سامسونج فولد 3 | تفاصيل

شهدت أسعار السيارات الجديدة عدة زيادات سعرية متعاقبة في السوق المصري خلال الأشهر الماضية، ويعود ذلك الى عدة أزمات عالمية مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكانت ابرز نتائجها توقف العديد من سلاسل التوريد وخطوط الإنتاج وزيادة معدلات التضخم العالمية.

 

رابطة مصنعي السيارات: بيع مركبات ساحات المحافظات مهم للاستفادة من قطع غيارها

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات ، إن موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على بيع السيارات والمركبات المتواجدة في ساحات المحافظات المنتهية موقفها القانوني ، للاستفادة من الكميات الكبيرة والزائدة عن الحد بالساحات.

 

هيونداي تكشف عن كريتا موديل 2023 فيس ليفت | تفاصيل

كشفت العلامة التجارية الكورية هيونداي عن الجيل الجديد من سيارة كريتا للشرق الأوسط، وتعتبر تحديث " فيس ليفت " للجيل الثاني الذي ظهر لأول مرة عالمياً عام 2020، وستتوفر السيارة بمجموعة من المواصفات القوية والتقنيات الحديثة، وتصميم رياضي عصري.

 

حسين مصطفى: تيسير الإفراج عن الواردات سيحدث انتعاشة بسوق السيارات المحلي

قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات، إن إقرار وزارة المالية، حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة؛ سيساعد فى انتعاشة داخل سوق السيارات المصري.

 

تويوتا ياريس بسعر 135 الف جنيه ..تفاصيل

تعد سيارة تويوتا ياريس موديل 2006 من افضل إصدارات شركة تويوتا ، وهي سيارة تباع من قبل شركة تويوتا منذ عام 1999، لتحل محل ستارليت وتيرسيل، حيث استخدمت شركة تويوتا اسم ياريس في إصدارات التصدير لنماذج السوق اليابانية المختلفة، كما تلقت بعض الأسواق نفس المركبات تحت اسم تويوتا Echo خلال عام 2005.

 

الياباني يكسب.. نيسان صني بـ 265 ألف جنيه | تفاصيل

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على مجموعة ضخمة ومتنوعة من السيارات الاعتمادية ذات الأداء القوي، تأتي هذه السيارات بأسعار مناسبة تحقق مبدأ القيمة مقابل السعر، في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السيارات الجديدة مؤخراً.

 

قيمتها فيها ...أرخص أوبل أسترا بسعر 86 ألف جنيه

تعتبر سيارة أوبل استرا موديل 2005  واحدة من السيارات التي تتمتع بجماهيرية عالية، حيث أنها قد اعتادت منذ أن وجدت في الأسواق إلى الوقت الحالي للحصول على جماهيرية كبيرة، لما تتمتع به من تصميم خارجي يتطلع نحو المستقبل، وكذلك توفير الإمكانيات التي يحتاج اليها اغلب مقتني تلك السيارة، حيث تحتوي السيارة علي الكثير من التجهيزات والتكنولوجيات الحديثة .

هيونداي تويوتا سامسونج T-Roc فولكس فاجن أوتوماتيك

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