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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طقس رطب واستقرار سعر الدولار .. أبرز عناوين النشرة الخدمية اليوم

النشرة الخدمية
النشرة الخدمية

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار الخدمية و أسعار الذهب  اليوم الخميس 1-9-2022  وحالة الطقس، وأسعار الدولار والعملات ،  ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالى:


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 1 - 9 - 2022 في القاهرة والمحافظات.
 

درجات الحرارة اليوم الخميس 1 - 9 - 2022
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى:

القاهرة  33  24

الإسكندرية 30 24

الإسماعيلية 34 24

الدقهلية 34 25

الغردقة 37 28

المنيا 37 24

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 1-9-2022


استعرض برنامج “صباح البلد” المُذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مُفصلًا عن  سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:


سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.27 جنيه للبيع، و19.16 جنيه للشراء.


سعر اليورو
سعر اليورو 19.34 جنيه للبيع و 19.22 جنيه للشراء.


سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 22.59 جنيه للبيع و22.45 جنيه للشراء.


سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 5.13 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء.


سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتى  62.61 جنيه للبيع و62.22 للشراء

 


أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 1-9-2022


استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 1-9-

 


ومن خلال التقرير التالي وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، الخميس 1 سبتمبر 2022، في أسواق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 953 جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1012 جنيها.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1271 جنيها للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8896 جنيها.

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون  الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

 

وعن أسعار الذهب  في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

 

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