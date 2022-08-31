الأرصاد: انخفاض طفيف اليوم في درجات الحرارة



كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن أبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء .



وقالت " غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، إننا نشعر بتحسن نسبى فى درجات الحرارة لان معظم الكتلات الهوائية القادم من البحر المتوسط تعمل على خفض السحب المتوسطة والحد من أشعة الشمس مع ارتفاع نسب الرطوبة مع اقتراب فصل الخريف والتى ستقل معه نسب الرطوبة .



وأضافت " غانم " عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن بداية فصل الخريف سنشعر معه ببرودة خفيفية ونشاط للرياح مع انخفاض نسب الرطوبة وتدريجيا سنشعر بتحسن كبير فى درجات الحرارة ونسب الرطوبة .



وأشارت إلى أن مصر تتأثر بـ امتداد مرتفع العروض الوسطى مع الكتل الهوائية القادمة من على البحر المتوسط أو من على جنوب أوروبا مما يؤدي إلى اختلاف الطقس عن الأسابيع الماضية، حيث إن الطقس يكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وذلك خلال فترات النهار.

تكون الأجواء خلال فترة الليل معتدلة تماماً على القاهرة الكبرى

وتابعت أن نشاط الرياح يعمل على تقليل نسبة الرطوبة، وبالتالي زيادة الشعور بانخفاض في درجات الحرارة، لذا تكون الأجواء خلال فترة الليل معتدلة تماماً على القاهرة الكبرى، وأغلب المناطق الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ولكن الأجواء تظل مائلة للحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء.