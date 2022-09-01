الدولار يتراجع أمام سلة العملات لكنه يظل قرب أعلى مستوياته في عقدين

تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، لكنه ظل قرب أعلى مستوى في 20 عاماً الذي سجله يوم الاثنين بينما يتأهب المستثمرون لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.

وجرى تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من 6 عملات، منخفضًا 0.1% عند 108.66 في أواخر التعاملات بعد أن كان في وقت سابق بالجلسة قاب قوسين أو أدنى من أعلى مستوى له في عقدين البالغ 109.48 .

وينهي مؤشر الدولار شهر أغسطس على زيادة بحوالي 2.6% هي ثالث مكاسبه الشهرية على التوالي.

ويحتسب المتعاملون الآن فرصة بنسبة 68.5% لزيادة قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر أيلول، بحسب بيانات من رفينيتيف.

وتمكن اليورو من العودة فوق مستوى التعادل أمام العملة الأميركية مع ارتفاعه 0.31% إلى 1.0047 دولار.

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.3% إلى 1.16185 دولار وسجل أسوأ أداء شهري منذ أكتوبر تشرين الأول 2016 مقابل العملة الخضراء، مع هبوطه 4.6% في أغسطس بينما يساور المستثمرون القلق بأن الاقتصاد البريطاني يتباطأ بشدة في الوقت الذي يواصل فيه التضخم الارتفاع.

وهبطت الكرونة النرويجية حوالي 1.5% أمام الدولار بعد أن قال البنك المركزي في النرويج إنه سيشتري المزيد من العملات الأجنبية لصندوقه السيادي للثروة.