أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 1_9_2022|فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي تقريرا مفصلا عن أسعار العملات الأجنبية و العربية في الأسواق اليوم ، الخميس 1_9_2022.

سعر الدولار اليوم الخميس



سجل سعر الدولار 19.25 للبيع 19.18 للشراء

سعر اليورو اليوم الخميس

سجل سعر اليورو 19.23 للبيع و19.15 للشراء

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الخميس

سجل سعر الجنيه الاسترليني22.35للبيع و 22.25 للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس



وسجل سعر الريال السعودي 5.12 للبيع و5.10 للشراء



سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس



وسجل الدينار الكويتي 62.50 للبيع و 62.16 للشراء