عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 1_9_2022|فيديو

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية و العربية اليوم

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي تقريرا مفصلا عن أسعار العملات الأجنبية و العربية  في الأسواق اليوم ، الخميس 1_9_2022.

سعر الدولار اليوم الخميس


سجل سعر الدولار 19.25 للبيع 19.18 للشراء

 

سعر اليورو اليوم الخميس

سجل سعر اليورو 19.23 للبيع و19.15 للشراء

 

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الخميس 

سجل سعر الجنيه الاسترليني22.35للبيع و 22.25 للشراء.

 

سعر الريال السعودي اليوم الخميس
 

وسجل سعر الريال السعودي 5.12 للبيع و5.10 للشراء


سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 
 

وسجل الدينار الكويتي 62.50 للبيع و 62.16 للشراء

 

 

 

العملات الأجنبية و العربية الخميس سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

انهيار الذهب عالميا بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

مرتضى منصور: سأرحل عن رئاسة الزمالك إذا انتقل بوبو إلى الأهلي

الأصفر يقفز بقوة الصاروخ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 1-9-2022

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

السجن 10 سنوات لزوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق بعد إدانتها بتهم فساد

160 جنيهاً للكندوز .. أسعار اللحوم البلدي اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

رئيس الوزراء: خطة عمل فورية لزيادة أعداد السائحين الوافدين خلال الشتاء

صرخات داخل توك توك.. سائق يتحرش بفتاة في الخليفة

عاجل| مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمولات والمقاهي من الشهر الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. أخطاء شائعة تقلل العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية

بعد تصدرها التريند| نوع غير متوقع من الدايت سر رشاقة الملكة رانيا

للمسافر جواً.. أطعمة ومشروبات تحول رحلتك إلى جحيم

هند للقاضي: زوجي سادي وعايز يتجوز في شقتي اللي بابا اشتراها بأسمي

فيديو

حسين فهمي يكشف معايير المكرمين والزي الرسمي للدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي|تفاصيل

من افتكرتك محترم لـ زمن رقصات.. "خنافة" فارس كرم وميريام فارس تصل للمحاكم

لقاء الخميسى: اتعذبت بسبب خسارة الزمالك 6-1 من الأهلي وعبد المنصف كان بيتخانق معايا

موز وحليوة.. لقاء الخميسي تروى قصة ارتباطها بمحمد عبد المنصف وعلاقة حسام حسن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ