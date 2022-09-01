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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يتفقدان اختبارات المتقدمين لوظائف أئمة وعمال

لجان اختبارات الأئمة
لجان اختبارات الأئمة

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لجان اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب بالأوقاف، ووظيفة عامل بالأوقاف، للاطلاع على أعمال سير الامتحانات اليوم الخميس 1/ 9/ 2022م، بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالعجوزة "مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال" سابقًا، بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

لجان اختبارات الأئمة

وقد شملت الجولة تفقد لجان اختبارات الأئمة، وحضور عدد من لجان الاختبار الشفوي لعدد من الممتحنين، وكذلك لجان الاختبارات المتكاملة للعمال، والتي تشمل الاختبارات الطبية والنظرية والعملية.


وخلال الجولة وجه أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر إلى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللجهاز على جهودهم في تنظيم هذه المسابقة، والتجهيز للاختبارات حتى خرجت في هذه الصورة المشرفة، مؤكدًا أن الامتحانات تتم في أعلى درجات الشفافية، وأن الهدف اختيار أفضل الكفاءات.

الاجتهاد ضرورة العصر

كما توجّه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف.

ويعقد المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية  بوزارة الأوقاف في الفترة من (24 - 25) سبتمبر 2022م  تحت عنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر" (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه).


من جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر "الاجتهاد ضرورة العصر" دعم كبير للفكر الوسطي والاجتهاد العصري.

الأوقاف وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظيفة أمام وخطيب وظيفة عامل اختبارات الأئمة الاجتهاد ضرورة العصر

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