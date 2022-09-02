لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

كشفت الراقصة هندية، عن العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية، وذلك أثناء استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية.

تصريحات هندية

وقالت الراقصة المعتزلة هندية إنها اتخذت قرار خلع الحجاب والعودة للفن بعد أن انفصلت عن زوجها عقب 11 سنة زواج بسبب عدم إنجاب أطفال ، حيث كانت تقضي فترات طويلة بالمنزل بمفردها ، وهو ما جعل الأصدقاء ينصحونها بالعودة إلي الفن مرة أخرى أو عمل مشروع تجاري، ليتركز البحث عقب الحلقة عن كلمتي " هندية رقص ".

وتابعت هندية أنها تعرضت للخسارة في المشاريع التجارية التي دخلتها ، مما جعلها تعود للفن ، ولكن تخلت عن شكل الحجاب التقليدي وأصبحت ترتدي كاب ثم ايشارب ، ثم خلعت الحجاب كليًا.

وللمزيد حول تصريحات هندية ومشاركتها مع عادل إمام في أحد الأعمال الفنية وقصة خلعها للحجاب شاهد الفيديو جراف التالي: