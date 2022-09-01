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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أحد مواقع اليونسكو

أفسس المختفية.. مشروع لإعادة مدينة يونانية تاريخية عمرها 2500 عام على البحر

معبد بمدينة أفسس
معبد بمدينة أفسس

بعد مئات الأعوام من اختفائها عن البحر، تستعد اليونان لإعادة تحويل مدينة “أفسس” اليونانية الديمة على ساحل إيونيا، بمقاطعة إزمير، لتكون مطلة على ساحل بحر إيجة.

مشروع قناة أفسس

تأتي هذه الخطط ضمن مشروع ثقافي جديد في اليونان، ووفقا لموقع “جريك ريبورتر”، وتم تنفيذ تقدم كبير في المرحلة الأولى من مشروع قناة “أفسس” القديمة الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2017.

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وبالفعل، تم الانتهاء من حوالي 60% من أعمال الأساسات في البناء حيث تشتمل المرحلة الأولى على قناة بطول 600 متر ومرسى بعرض 100 متر وطول 250 مترًا سيوفر أماكن إقامة لمدة قصيرة للقوارب في المنطقة.

وضمن نطاق المرحلة الأولى من المشروع، سيتم إعادة ترتيب مدخل القناة القديمة مع بناء المارينا وفقًا للنسيج التاريخي.

كانت مدينة أفسس القديمة والميناء يقعان في نقطة انطلاق الطريق الملكي حيث تقاطعت الثقافات الغربية والشرقية لآلاف السنين. 

ومع ذلك فإنها تأثرت بشدة قبل 2500 عام، بسبب الطمي الذي جلبه مجرى مياه “مارنا” و"ليتل ماينداير" التي تبعد عن المدينة القديمة 9 كيلومترات عن البحر واتخذت شكلها الحالي.

أفسس أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو

وتعد أفسس هي واحدة من أعظم الكنوز الأثرية على وجه الأرض ، حيث تم إدراج المدينة بأكملها كموقع للتراث العالمي لليونسكو .

كانت قد مرت المدينة العظيمة، بتحولات عديدة على مر السنين نتيجة للزلازل والحروب والفتوحات، أما تاريخ تأسيسها يرجع إلى القرن العاشر قبل الميلاد في موقع عاصمة أرزاوان السابقة من قبل اليونانيين الأيونيين والأيونيين.

خلال العصر اليوناني الكلاسيكي، كانت واحدة من 12 مدينة تابعة للرابطة الأيونية، واشتهرت المدينة حينها بمعبد أرتميس القريب الذي اكتمل بناءه حوالي 550 قبل الميلاد، وكان يعتبر أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم. 

وتضمنت مبانيها الضخمة العديدة مكتبة سيلسوس ومسرحًا لـ 24 ألف متفرج، ويقدر علماء الآثار أن عدد سكان أي مدينة قديمة كان عشرة أضعاف سعة أكبر مسرح بها ؛ لذلك يعتقدون أن عدد سكان أفسس كان حوالي 250000 شخص.

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