بـ روب أنيق.. ياسمين صبري تستعرض جمالها وأنوثتها

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها، بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة ملفتة مرتدية روب باللون الفستقي، كما اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الميكب الخفيف والهادئ، واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وعلم صدى البلد أن النجمة ياسمين صبري تعاقدت على مسلسل جديد منذ أيام وهو سيناريو جديد ستخوض به السباق الرمضاني المقبل .

وستعلن ياسمين صبري عن مؤلف ومخرج المسلسل خلال الفترة المقبلة؛ وعن موعد بدء تصوير المسلسل.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري في الدراما مسلسل " فرصة تانية " والتي حققت من خلاله نجاحا كبيرا.