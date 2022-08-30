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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري: أحترم زملائي ولا تربطني علاقة صداقة بأي فنان

ياسمين صبري
ياسمين صبري

كشفت النجمة ياسمين صبري عبر حسابها على إنستجرام، عن طبيعة علاقتها بالوسط الفني.

وأكدت ياسمين صبري أنها لا تربطها صداقة بأي فنان، ولكنها تحترم وتحب جميع زملائها.

أما عن حبها لـ علوم الطاقة، علقت ياسمين صبري، قائلة: أنا مهتمة ومؤمنة بالطاقة ولكني لست مهووسة بها، وتمارين اليوجا أفادتني كثيرًا جسديًا ونفسيًا، وأرى أن الصلاة بـ إحساس وتخيل تحل محل تمارين تنظيف مراكز الطاقة (الشاكرات).

وأشارت ياسمين صبري إلى أنها لم تحقق أهدافها في الحياة حتى الآن، وأنها كانت تحلم دائما بأن تكون مختلفة وتفضل ابعاد حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام لأن حياتها شيء خاص بها فقط.

أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إنه يحترم زوجته السابقة الفنانة ياسمين صبري، وأكد أنه لا يحب الحديث عن حياته الشخصية على القنوات التلفزيونية، وأن حياته الشخصية خاصة به فقط.

وأضاف أن حياته الشخصية مستحيل الحديث فيها وهناك طرف آخر شريك بها، وياسمين شخصية محترمة للغاية، والطلاق حدث ببيان منها، ولا يوجد أى خلاف بعد الطلاق".

 

ارتباط ياسمين صبري وأبو هشيمة

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت  ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.

وحينها أصدر العروسان بياناً بخصوص هذه المناسبة ذكرا فيه: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وتابع أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد أعلنت عن علاقتها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العاطفية، دون قصد؛ عندما نشرت الفنانة الشابة صورة لها من إحدى الدول الأجنبية فظهر في انعكاس نظارتها الشمسية صورة لشخص، تعرف عليه الجمهور بأنه هو رجل الأعمال المصري، بعدها آثرت ياسمين صبري الصمت ولم تعلق على الخبر ولم تحذف الصورة، ولم يمر سوى أيام قليلة، ونشر رجل الأعمال صورة يعلن بها ارتباطه بالفنانة، حيث قدم لها خاتمًا ماسيًا مميزًا، ترتديه في الكثير من إطلالاتها.

ياسمين صبري النجمة ياسمين صبرى أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري ارتباط ياسمين صبري وأبو هشيمة

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