تأكيدا لانفراد صدى البلد.. ياسمين صبري تعلن مشاركتها في موسم رمضان 2023

تأكيدا لانفراد صدى البلد؛ أعلنت النجمة ياسمين صبري خوضها السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكان صدى البلد، أعلن عن تعاقد النجمة ياسمين صبري على مسلسل جديد منذ أيام، وهو سيناريو جديد ستخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وستعلن ياسمين صبري عن مؤلف ومخرج المسلسل خلال الفترة المقبلة؛ وعن موعد بدء تصوير المسلسل .

وكان آخر أعمال ياسمين صبري في الدراما مسلسل " فرصة تانية " والتي حققت من خلالها نجاحا كبيرا .

أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إنه يحترم زوجته السابقة الفنانة ياسمين صبري، وأكد أنه لا يحب الحديث عن حياته الشخصية على القنوات التلفزيونية، وأن حياته الشخصية خاصة به فقط.

وأضاف أن حياته الشخصية مستحيل الحديث فيها وهناك طرف آخر شريك بها، وياسمين شخصية محترمة للغاية، والطلاق حدث ببيان منها، ولا يوجد أي خلاف بعد الطلاق".



ارتباط ياسمين صبري وأبو هشيمة

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.

وحينها أصدر العروسان بياناً بخصوص هذه المناسبة ذكرا فيه: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وتابع أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد أعلنت عن علاقتها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العاطفية، دون قصد؛ عندما نشرت الفنانة الشابة صورة لها من إحدى الدول الأجنبية فظهر في انعكاس نظارتها الشمسية صورة لشخص، تعرف عليه الجمهور بأنه هو رجل الأعمال المصري، بعدها آثرت ياسمين صبري الصمت ولم تعلق على الخبر ولم تحذف الصورة، ولم يمر سوى أيام قليلة، ونشر رجل الأعمال صورة يعلن بها ارتباطه بالفنانة، حيث قدم لها خاتمًا ماسيًا مميزًا، ترتديه في الكثير من إطلالاتها.