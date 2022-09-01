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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للعام الثاني على التوالي.. الأسبوع التعريفي ببرامج تربية عين شمس(EDU welcome week)

الأسبوع التعريفي
الأسبوع التعريفي ببرامج تربية عين شمس

قامت وحدة الارشاد الاكاديمي بكلية التربية جامعة عين شمس تحت ادارة د.مى صالح مدير الوحدة وبالتعاون مع اتحاد طلاب كلية التربية ورؤساء الاقسام العلمية و التربوية والادبية ووحدة ادارة الازمات بالكلية بتنظيم هذا الاسبوع لمساعدة الطلاب للتعرف على كل برامج الكليه قبل بداية التنسيق الداخلي للكلية، حيث تطرح كلية التربية ٢٨ برنامجا اكاديميا تحت رعاية  الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية بجامعة عين شمس والدكتورة صفاء شحاته وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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تم اليوم افتتاح فعاليات الأسبوع التعريفى ببرامج الكلية (edu-welcome week) السنوى والمتعلق باستقبال الدفعة الجديدة من الثانوية العامة و ما يعادلها على ان يتم بداية من الأحد فى الأسبوع 3 سبتمبر القادم (من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساء) عقد اللقاءات اون لاين عبر تطبيق (Microsoft teams ) لاستكمال تعريف الطلاب واستقبال جميع استفساراتهم و الرد عليها. 

الأسبوع التعريفي ببرامج تربية عين شمس
الأسبوع التعريفي ببرامج تربية عين شمس
الأسبوع التعريفي ببرامج تربية عين شمس
الأسبوع التعريفي ببرامج تربية عين شمس
الأسبوع التعريفي ببرامج تربية عين شمس
الأسبوع التعريفي ببرامج تربية عين شمس
الأسبوع التعريفي ببرامج تربية عين شمس
الأسبوع التعريفي ببرامج تربية عين شمس
الأسبوع التعريفي ببرامج تربية عين شمس
الأسبوع التعريفي ببرامج تربية عين شمس
الأسبوع التعريفي ببرامج تربية عين شمس
الأسبوع التعريفي ببرامج تربية عين شمس
جامعة عين شمس وحدة الإرشاد الأكاديمي كلية التربية اتحاد طلاب كلية التربية الأسبوع التعريفى Jobs Education

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