تنسيق المرحلة الثالثة .. ننشر الأماكن الشاغرة بكليات التربية الموسيقية

تنسيق المرحلة الثالثة هى ضمن اكثر الكلمات التى يبحث عنها الان طلاب الثانوية العامة 2022، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022، حيث يتستعد الطلاب الان لكتابة رغباتهم عبر موقع تنسيق الجامعات 2022.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات في رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عقب إعلان نتائج التحويلات وتقليل الاغتراب .

واضافة الوزارة عبر بيان لها، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق عبر منصة مصر الرقمية هو النافذة الوحيدة للتقدم مباشرة للجامعات الحكومية والمعاهد المختلفة لطلاب الثانوية العامة 2022 وطلاب تنسيق المرحلة الثالثة .

تنسيق المرحلة الثالثة

تتزايد معدلات البحث عن الأماكن الشاغرة بـ التربية الموسيقية بـ تنسيق المرحلة الثالثة، حيث يرغب عدد كبير من الطلاب فى الالتحاق بكلية التربية الموسيقية وبدأ فى البحث عن الاماكن الشاغرة بالكلية فى الجامعات، حتى يقوموا بوضعها أثناء كتابة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

وطمأنت وزارة التعليم العالي جميع طلاب تنسيق المرحلة الثالثة والراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الموسيقية حيث أعلنت عن وجود أماكن شاغرة بكليات الجامعات الحكومية وإتاحة الكلية أمام طلاب المرحلة الثالثة.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022

سوف يتم تسجيل الرغبات من خلال رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 اضغط هنا

الأماكن الشاغرة بكليات التربية الموسيقية بتنسيق المرحلة الثالثة

الأماكن الشاغرة بكليات التربية الموسيقية بتنسيق المرحلة الثالثة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية موسيقية حلوان.

كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي

وتتمثل كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي المتاحة والشاغرة «علوم ورياضة» في عدد من كليات «التربية النوعية، والخدمة الاجتماعية، وآداب انتساب، تربية رياضية بنات، تربية موسيقية، التربية، تربية رياضية بنين، حقوق انتساب، تربية طفولة، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والمعاهد الفنية للتمريض، المعاهد الفنية التجارية، معاهد العلوم الإدارية ونظم المعلومات، وجميع المعاهد العالية الفنية المحاسبة.

كليات تنسيق المرحلة الثالثة

الحد الادني لـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ويستهدف تنسيق المرحلة الثالثة إجمالي عدد طلاب 66754 طالبا، وفقا للحد الأدنى للشعبة العلمية والأدبية: 205 درجة فأكثر بنسبة 50%.، حيث يبلغ إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية: 37630 طالبا وإجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية: 29214 طالبا.

- الشعب العلمية الحد الأدني لها 205 درجة بنسبة 50% عدد الطلاب 37630.

- الشعبة الأدبية عدد طلابها 29124.

- الإجمالي للشعبتين 66754.

مواعيد تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سوف يتم بدأ تنسيق المرحلة الثالثة، وفتح موقع التنسيق الالكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجة لجميع الشعب.

واتاحت وزارة التعليم العالي رقم تليفون امام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة لاستقبال استفسارات الطلاب فى حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني، واشارات الوزارة أن الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي مكان في مصر.