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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية من خلال الرابط

نتيجة تنسيق الجامعات
نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية

نتيجة تنسيق الجامعات الأهليةأغلق أول أمس، الثلاثاء، موقع تنسيق الجامعات الأهلية 2022، وبدأ طلاب تنسيق الجامعات 2022، فى البحث عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022، لمعرفة الكلية التى تم ترشيحها لهم من مكتب تنسيق الجامعات الأهلية.

ويعيش طلاب الثانوية العامة فى حالة من القلق فى انتظار إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022، وبدأ تنسيق الجامعات الأهلية 2022 منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 23 أغسطس واستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 30 /8 /2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي : www.tansik.egypt.gov.eg  .

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية

مواعيد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية

وفقا لما قاله الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي فى تصريحات فإنه سوف تعلن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه من  المقرر إعلان موعد نتيجة تنسيق الجامعات الاهلية خلال يومين كحد أقصى بعد غلق موقع التنسيق.

مواعيد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وأكّد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ موقع التنسيق الإلكتروني أغلق أبوابه تجاه طلاب الثانوية العامة 2022 أمس، للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية المنبثقة من الحكومية، موضحًا أن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 ستكون خلال 48 ساعة من غلق باب التسجيل.

واضاف أن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية تظهر بعد خلال 48 ساعة من غلق باب التسجيل، حتى يستطيع الطلاب إنهاء إجراءات التحاقهم بالكليات المختلفة، وعقب غلق موقع التنسيق الإلكتروني  يتم الاستعداد لإعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022، حيث يتم البدء فى أعمال التحليل الإحصائي وتوزيع الطلاب على الكليات التي تقدموا لها في الجامعات الأهلية.

مواعيد نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية

تظهر نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022، على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا www.tansik.egypt.gov.eg

يمكن للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الاطلاع على نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 فور اعتمادها من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا www.tansik.egypt.gov.eg
إدخال رقم الجلوس والرقم السري والرقم القومي
الضغط على اطلاع.

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

يذكر أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية اعتباراً من الثلاثاء الموافق 23 أغسطس حتى 30 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي: 
www.tansik.egypt.gov.eg

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية

1 -الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، للاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات الاهلية.

2 -إدخال رقم الجلوس والرقم السري والرقم القومي، لإستكمال خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات الاهلية.

3 -الضغط على الاطلاع وستظهر نتيجة تنسيق الجامعات الاهلية فور اعتمادها رسميا.

الجامعات الأهلية

وقال خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رؤساء الجامعات الأهلية سيجتمعون  لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالأرقام والإحصائيات فور غلق باب التقديم، وأن إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية خلال يومين على أقصى تقدير.

ولفت إلى أن مكتب التنسيق الحكومة بدأ من يوم السبت فتح الانتقال لـ الطلاب، حسب التوزيع الجغرافي.

وأشار إلى أن الجامعات الأهلية ليس لها توزيع جغرافي، وأن الطالب له الحق فى اختيار البرنامج الدراسي، الذى يناسبه فى أى جامعة من الـ 12.

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