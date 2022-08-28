يعد تنسيق الجامعات الأهلية 2022 من أبرز الأشياء الجديدة التي يشهدها موسم تنسيق الجامعات 2022، هذا العام حيث تنطلق الدراسة لأول مرة بهذه الجامعات حديثة العهد.

ويبحث الطلاب في الوقت الحالي عن مواعيد انتهاء تنسيق الجامعات الأهلية 2022 حيث كانت قد انطلق منذ يوم الثلاثاء الماضي ى تمام الساعة 9 صباحآ، ويواصل الطلاب في تلك الفترة كتابة رغباتهم .

تنسيق الجامعات الأهلية

مواعيد غلق تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وبدأ تنسيق الجامعات الأهلية 2022 منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 23 أغسطس ويستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 30 /8 /2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي : www.tansik.egypt.gov.eg

وكان تنسيق الجامعات الأهلية 2022 قد أنطلق منذ يوم الثلاثاء الماضي حيث كان ذلك اليوم هو اول أيام أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية.

يتصدر تنسيق الجامعات الأهلية 2022، مؤشرات البحث منذ أيام، إذ يسعى العديد من الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة الحد الأدنى للقبول، وخاصة الكليات العلمية.

ولذلك حرص “صدى البلد” علي رصد كافة الكليات العلمية بـ “تنسيق الجامعات الأهلية 2022” لقرائه من طلاب الشعبة العلمية في مصر، مع قائمة بالحد الأدنى للمجاميع وقواعد القبول بالكليات .

و قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية والبالغ عددها 12 جامعة، والتي يشملها التنسيق الإلكتروني تشمل جامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

وسجلت الحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية على النحو التالي:

الطب 82%

طب الاسنان 80%

العلاج الطبيعي 78%

الصيدلة 74%

الطب البيطري 70%

الهندسة 68%

علوم الحاسب 62%

العلوم الأساسية – التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية - اللغات والترجمة – الاقتصاد والإدارة – التربية – الإعلام - الفنون التطبيقية - العلوم الاجتماعية - السياحة والفنادق - الحقوق والقانون – التمريض - الآثار – علوم سينمائية 55 %.

شروط القبول بكليات الجامعات الاهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قواعد قبول الطلاب، فى تنسيق الجامعات الأهلية 2022، حيث أتاحت لـ طلاب الثانوية العامة دفعة 2022، كما يتقدم حاملو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية مباشرة بأوراقهم إلى الجامعات الأهلية.

وأوضحت التعليم العالي أن يتم قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بـ تنسيق الجامعات الأهلية 2022، بذات الحد الأدنى المحدد للقبول بالجامعات الخاصة، مؤكدة أنه لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى، ولا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.

خطوات تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات الأهلية

وقد جاءت خطوات تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات الأهلية في تنسيق الجامعات الأهلية 2022 كالتالي:

1- يقوم الطلاب بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg



2- ثم بعد ذلك الدخول والضغط علي رابط "التسجيل بالجامعات الأهلية.



3- يقوم الطالب بتسجيل رغباته في الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.



4- يقوم الطالب بطباعة الرغبات وإيصال التقديم.



5- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب و التي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.