تنسيق الجامعات الأهلية.. تعرف على مصروفات كليتي الطب والهندسة

تنسيق الجامعات الأهلية ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب التسجيل بـ تنسيق الجامعات الأهلية 2022، حيث كانت قد تم فتح باب تنسيق الجامعات الأهلية منذ يوم الثلاثاء الماضي ويتم غلق باب التسجيل اليوم، وتعد الجامعات الأهلية جامعات جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية و ستبدأ الدراسة بها للمرة الأولى للعام الجامعي المقبل 202022-2023.

ويحاول عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الذين لم يستطيعوا أن يلحقوا التقديم بكليات القمة وبالتحديد كلية الطب و كلية الهندسة بسبب مجموعهم يعقدون آمالا كبيرة على الجامعات الأهلية ، على مصروفات كليات الطب والهندسة بالجامعات الاهلية.

مصروفات كليات الطب والهندسة بالجامعات الاهلية

تنسيق كلية الطب داخل تنسيق الجامعات الأهلية

وجاءت الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2022 لكلية الطب 82%، بفارق كبير وملحوظ عن تنسيق المرحلة الاولي للجامعات الحكومية .

مصاريف كليات الطب بتنسيق الجامعات الأهلية

مصروفات كليات الطب بالجامعات الاهلية

وأعلنت الجامعات الأهلية المصاريف الدراسية المقرر بالكليات بالعام الدراسي الجديد، وعلى رأسها مصاريف كليات الطب بـ تنسيق الجامعات 2022، وجاءت المصروفات الدراسية بالجماعات الأهلية كالتالي:

مصاريف كلية الطب بجامعة بني سويف الأهلية 85 ألف جنيه.

مصاريف كلية الطب بجامعة الزقازيق الأهلية 85 ألف جنيه.

مصاريف كلية الطب والجراحة بجامعة شرق بورسعيد الأهلية 85 ألف جنيه

مصاريف كلبة الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 90 ألف جنيه.

مصاريف كلية الطب بجامعة بنها الأهلية 90 ألف جنيه.

مصاريف كلية الطب بجامعة أسيوط الأهلية 90 ألف جنيه.

مصاريف كلية الطب بجامعة الإسكندرية الأهلية 95 ألف جنيه.

مصاريف كلية الطب جامعة المنصورة الأهلية 110 آلاف جنيه.

مصاريف كليات الهندسة بتنسيق الجامعات الأهلية

وأعلنت الجامعات الأهلية المصاريف الدراسية المقرر بالكليات بالعام الدراسي الجديد، وعلى رأسها مصاريف كليات الهندسة بـ تنسيق الجامعات الأهلية 2022، وجاءت المصروفات الدراسية بالجماعات الأهلية كالتالي:

مصاريف كلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية 48 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة جامعة الزقازيق الأهلية 45 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة جامعة أسيوط الأهلية 40 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية 50 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة جامعة شرق بورسعيد الأهلية 50 ألف جنيه.

مصروفات كليات الهندسة بالجامعات الأهلية

مصاريف كلية الهندسة جامعة المنوفية الأهلية 50 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة جامعة بني سويف الأهلية 55 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 55 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة جامعة بنها الأهلية 60 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الأهلية 60 ألف جنيه.

تنسيق كلية الهندسة داخل تنسيق الجامعات الأهلية

مصروفات كليات الطب والهندسة بالجامعات الاهلية…. وجاءت الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2022 لكلية الهندسة هو 68%، بفارق كبير وملحوظ عن تنسيق المرحلة الاولي والتي جاء فيه تنسيق كلية الهندسة بـ 83.17%.

رابط تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وتقرر بدء تنسيق الجامعات الأهلية 2022 فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتي يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي :

www.tansik.egypt.gov.eg

يبدأ مكتب في تسجيل رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الجامعات، حتى ، يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، وذلك عبر موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية الإلكتروني من هنا.

الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية

مصروفات كليات الطب والهندسة بالجامعات الاهلية….وحدد مجلس الجامعات الأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا المقررة للقبول بـ تنسيق الجامعات الأهلية على النحو الآتي: الطب بحد أدنى 82%، طب الأسنان بحد أدنى 80%، العلاج الطبيعي بحد أدنى 78%، الصيدلة بحد أدنى 74%، الطب البيطري بحد أدنى 70%، الهندسة بحد أدنى 68%، علوم الحاسب بحد أدنى 62%.

بينما قرر المجلس الحدود الدنيا لباقي التخصصات لتكون بحد أدنى 55%، التي تشمل: «العلوم الأساسية، التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، الإعلام، الفنون التطبيقية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، الآثار، علوم سينمائية».

التعليم العالي نساند بجزء من التكلفة المالية لمصروفات الجامعات الأهلية

مصروفات كليات الطب والهندسة بالجامعات الاهلية… قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، تعقيبا على انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية، أن الوزارة حرصت على تقليل ظاهرة سفر الطلاب للخارج لتلقي التعليم الجامعي ، وذلك من خلال انشاء 6 أفرع للجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية ، بتخصصات جامعية حديثة .

أضاف عبد الغفار ، أن الوزارة تساند بجزء من التكلفة المالية لـ مصروفات الجامعات الأهلية للتخفيف عن الطلاب ، وعدم التعسر في التقدم لها ، مؤكدا :" تدخلنا بجزء من الدعم وفقا للشرائح الاقتصادية للطلاب " .

مصروفات الجامعات الأهلية

وأشار " عبد الغفار " ، إلى أنه لا يسمح بالتحويل من الجامعات الخاصة من الجامعات الأهلية ، لأنه ليس الهدف من الجامعات الأهلية تفريغ الجامعات الخاصة ، فضلا عن أن أليات اختيار الطلاب في الجامعات الخاصة مختلفة عن الجامعات الخاصة .

مصروفات الجامعات الأهلية

كلية الطب والجراحة بلغت مصروفاتها السنوية 105 آلاف جنيه.

كلية طب الأسنان بمصروفات سنوية 97 ألف جنيه.

كلية العلوم الصيدلية بلغت مصروفاتها 85 ألف جنيه.

كلية هندسة الحاسب بلغت مصروفاتها السنوية 69 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي بلغت المصروفات السنوية فيها 63 ألف جنيه.

كلية العلوم الصحية بلغت مصروفاتها 39 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب الآلي بلغت مصروفاتها 69 ألف جنيه.

كلية علوم التمريض بلغت مصروفاتها 31 ألف جنيه.

كلية العلوم الإدارية بلغت مصروفاتها السنوية 46 ألف جنيه سنويا.