8 جامعات أهلية تقبل الطلاب دون اختبارات قبول

أكد الدكتور محمد حلمي الغر ، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن هذا العام بدأ القبول في 12 جامعة أهلية جديدة بهم 64 كلية تبدأ العمل لأول مرة هذا العام للتخصصات المختلفة، ونظام القبول بها هذه المرة سيكون عن طريق مكتب التنسيق الحكومي، بمرحلة وحدها تمتد لمدة أسبوع، معتمدا للطالب على مجموعه وعلى الأماكن الشاغرة بها".

وأضاف الغر في تصريح صدى البلد أنه يتم إجراء اختبارات القبول بالجامعات الأهلية لـ 4 جامعات فقط وليس لجميع الجامعات الأهلية، بينما نشهد خلال هذه الفترة قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بالجامعات الأهلية الجديدة التي تفتح أبوابها هذا العام دون اختبارات قبول وبالتقديم المباشر فقط.

وتواصل الجامعات الأهلية استقبال الطلاب للتسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية وذلك بعد أن أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية.

مواعيد تنسيق الجامعات الأهلية

وتقرر بدء تنسيق الجامعات الأهلية في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتي يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي :

https://www.elbalad.news/www.tansik.egypt.gov.eg

جامعة جنوب الوادي الأهلية:

كلية الطب والجراحة.

كلية العلاج الطبيعي.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية

الطب 82%.

طب الاسنان 80%.

العلاج الطبيعي 78%.

الصيدلة 74%.

الطب البيطري 70%.

الهندسة 68%.

علوم الحاسب 62%.

العلوم الأساسية 55%.

التكنولوجيا الحيوية 55%.

تكنولوجيا العلوم الصحية 55%.

اللغات والترجمة 55%.

الاقتصاد والإدارة 55%.

التربية 55%.

الإعلام 55%.

الفنون التطبيقية 55%.

العلوم الاجتماعية 55%.

السياحة والفنادق 55%.

الحقوق والقانون 55%.

التمريض 55%.

الأثار 55%.

علوم سينمائية 55%.