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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ذات مصر المعاصرة.. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الثالثة والأربعين من المعرض العام

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة يرافقها خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدورة الثالثة والأربعين من المعرض العام وذلك يوم الأثنين المُقبل 5 سبتمبر2022 بقصر الفنون بحضور أحمد رجب صقر القوميسير العام، ومدحت نصر رئيس لجنة الفرز والاختيار، وداليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، ولفيف من الفنانين والنقاد.


وصرح الدكتور خالد سرور .. "المعرض العام هو تظاهرة مهمة في المشهد التشكيلي المصري كل عام وبمثابة ركيزة اساسية للوقوف على أهم التجارب وأبرزها ومن خلال النقد والتحليل يضع الحدث الحركة التشكيلية أمام تقييم حقيقي وصادق كما يُعد فرصة أمام الجمهور لمشاهدة هذا العدد الكبير من الأعمال المتنوعة والتجارب المختلفة."


من جانبه أوضح الفنان أحمد رجب صقر أن عنوان الدورة "ذات مصر المعاصرة" إنما هو محاولة جادة للإجابة عن سؤال شائك ومحير وهو (هل الفن .. صورة منقولة مجردة أم أنه يحمل روح صاحبه ومكنون ذاته؟) وأن الفن التشكيلي هو أكثر الفنون التي تعرضت لتلك التساؤلات والذي هو أحد مكونات الذات الثقافية للوطن، وتكاد تجمع أراء المؤرخين أن أول حضارة تحقق فيها هذه الذاتية قامت على ضفاف النيل العظيم .. فما هو دورنا كفنانين مصريين معاصرين؟ في عصر يموج كل لحظة بمتغيرات مادية حضارية هائلة تُشكل تحدي للحفاظ على ذاتية حضارتنا المادية والروحية ..."
يُشارك في هذه الدورة التي تأتي تحت عنوان "ذات مصر المعاصرة" 332 فناناً بعدد أعمال 452 عمل فني يمثلون كافة المجالات والاتجاهات الفنية .. كما تكرم الدورة المرتقبة (6) فنانين راحلين ممن تركوا بصمة فنية واضحة ومميزة في الحركة التشكيلية المصرية بعرض نماذج من أعمالهم وهم: الفنانة الراحلة جاذبية سري (1925 - 2021)، الفنان أحمد نبيل سليمان (1937 - 2022)، الفنان محمد سالم (1940 - 2022)، الفنان يحيى عبده (1950 - 2021)، الفنان محمد الطراوي (1956 - 2022)، الفنان أشرف الحادي (1968 - 2020).
 

وتستمر فعاليات الدورة الـ43 لمدة شهر بقاعات قصر الفنون بأرض دار الأوبرا المصرية يومياً من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، ومن الخامسة حتى التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة خالد سرور رئيس قطاع الفنو أحمد رجب صقر القوميسير العام التشكيلي المصري

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