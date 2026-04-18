مصرع سيدة دهسها قطار بمحطة كفر الدوار بالبحيرة

لقيت سيدة في العقد الخامس من العمر مصرعها في الحال، اليوم السبت، إثر اصطدام قطار بمحطة سكة حديد كفر الدوار بها، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص بمحطة القطار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين وفاة عايدة منيسي نصر حسن، البالغة من العمر 49 عامًا، المقيمة بمنطقة بولين بكفر الدوار، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى كفر الدوار العام لإيداعه بالمشرحة تحت تصرف النيابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.