منعوها من دخول الشقة .. القبض على المتهمين بضرب فتاة بسبب الميراث بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام عمها بالتعدى عليها ووالدتها بالضرب والإستيلاء على مسكنهم عقب وفاة والدها بالبحيرة.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) وبسؤالها قررت بتضررها من (عمها"من ذوى الهمم" وزوجته وعمتها – مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالتعدى عليها وأهليتها بالضرب والسب وطردهم من الشقة محل سكنهم عقب وفاة والدها لخلافات بينهم حول الميراث ، وقيامهم بمنعهم من الدخول لمنزلهم بقصد الإستيلاء على نصيبهم به.

بتاريخ 9 الجارى إنتقلت إحدى اللجان التنفيذية لإجراء معاينة على المنزل محل النزاع تنفيذاً لقرار النيابة العامة إلا أن المشكو فى حقهم قاموا بإعتراض أعضاء اللجنة ومنعهم من الدخول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو فى حقهم.. وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "مازالوا قيد الحبس" .





