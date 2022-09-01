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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبرزها البرازيل وأنجولا.. تسريع منح التأشيرات لمواطني الدول الناطقة بالبرتغالية

وزيرة الشؤون البرلمانية
وزيرة الشؤون البرلمانية البرتغالية آنا كاتارينا مينديز

أعلنت البرتغال يوم الخميس أنها ستسرع في منح التأشيرات لمواطني الدول الأخرى الناطقة بالبرتغالية، بما في ذلك أنجولا والبرازيل، في الوقت الذي تسعى فيه لمعالجة نقص العمالة.

والبلدان الأخرى في مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية (CPLP) هي تيمور الشرقية والرأس الأخضر وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وموزمبيق وساو تومي وبرينسيبي.

ويتعين على المهاجرين من هذه البلدان الحصول على تأشيرة إذا كانوا يخططون للبقاء في البرتغال لأكثر من 90 يومًا وغالبًا ما يتعين عليهم الانتظار عدة أشهر للحصول على الموافقة على التأشيرة.

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وقالت وزيرة الشؤون البرلمانية البرتغالية آنا كاتارينا مينديز، في تصريحات صحفية، من الآن فصاعدًا، إن تأشيرات دخول البرتغال لمواطني أي دولة عضو في جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية “يجب أن تمنح على الفور من قبل الخدمات القنصلية، ما لم يكن هناك أمر طرد أو حظر لدخول منطقة شنجن”.

وقالت للصحفيين “إنه (المرسوم) أساسي للغاية في تنظيم تدفقات الهجرة المنتظمة والمنظم. . يسمح لنا بالاستجابة للاحتياجات العاجلة للموارد البشرية ويساعد على تنشيط اقتصادنا”.

وتشير منطقة شنجن إلى 26 دولة أوروبية ألغت طلب جوازات السفر لتمرير حدودها المشتركة.

وقالت كاتارينا مينديز إن البرتغال ستنشئ أيضًا نوعًا جديدًا من التأشيرات للسماح لأي أجنبي بدخول البلاد لمدة 120 يومًا ، قابلة للتمديد لمدة 60 يومًا أخرى، دون أي حصص.

وبلغ معدل البطالة في البرتغال 5.7٪، بالقرب من مستوى قياسي منخفض.

وطالبت اتحادات أرباب العمل بتبسيط قواعد الهجرة، مشيرة إلى وضع اقتصادي قريب من التوظيف الكامل، مع عدم وجود عمال في القطاعات الرئيسية مثل الفنادق والزراعة والبناء.

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