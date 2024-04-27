محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال المرحلة الأولى لرصف شوارع مدينة فوة

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة، فى تنفيذ المرحلة الأولى لرصف عدد من الشوارع، من بينها " شارع المبرة، ومنطقة البدرى والمستوصف.

وتضمنت الأعمال تسوية وتمهيد وتجريف الأسفلت القديم من تلك الشوارع، بالإضافة إلى مراجعة البنية التحتية "مياه - صرف صحى - غاز"، تحت إشراف اللواء علاء يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق فى مراكز ومدن المحافظة، بإشراف من مديرية الطرق بكفرالشيخ والهيئة العامة للطرق والكبارى، وذلك فى إطار خطة شاملة لتطوير الطرق بالمحافظة، بالتوازى مع تحسين الخدمات فى جميع القطاعات.