بمشاركة مصرية..طيور الخير تنفذ الإسقاط الـ 39 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة

نفذت عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ 39 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

ووفق البيان الصادر عن قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية؛ فقد شملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي «C17» تابعتين للقوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة، وطائرتي «C295» تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية .

كما جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة؛ عبر 4 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ إنطلاق عملية «طيور الخير» إلى 2599 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.



واتمت الدفاع الإماراتية البيان قائلة " وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم، وجواً عبر عملية طيور الخير حوالي 2969 طن من المساعدات.