13 سبتمبر.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا حول مصادر الأبحاث العلمية

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف الي لتنمية القدرات والمهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه البرامج التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



و من هذه البرامج يطلق مركز تدريب اعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة حلوان برنامج تدريبي حول ⁦مصادر و طرق اعداد الابحاث العلمية و اخطائها ، وذالك ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢



جدير بالذكر انه قد عقد مجمع الإبداع العلمي بجامعة حلوان، ندوة الفنون التطبيقية والتغيرات المناخية لبيئة مستقرة، تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتورة رويدا صادق مدير المجمع، وأدار الندوة الدكتورة إيمان أبو طالب مسئول محور الفن والتصميم بالهاكثون، وذلك استمرارا للفاعليات التحضيرية للهاكثون متعدد المحاور فى خدمة قضايا تغير المناخ.

وعقدت الندوة، بحضور الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، وحاضر فيها الدكتور محمد زينهم أستاذ التصميم المتفرغ بقسم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية، واستهدفت الندوة العمل على المساهمة في حل مشكلة التلوث الناتج من أبخرة وتراب مصانع الأسمنت التي تعلق بالجو خاصة في منطقة حلوان، الاستفادة من هذه الملوثات البيئة في صناعة الزجاج، تحويل هذه الأتربة والأبخرة بعد ترسيبها إلى مادة خام تدخل في الصناعة بنسبة 70% من إجمالي الخلطة.