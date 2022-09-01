تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. "حلوان" تكشف تفاصيل برامج كلية الفنون التطبيقية ومجالات العمل

جامعة حلوان الأهلية:

طرح برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية

تعلن انطلاق برنامج التصميم الداخلى البيئي EID

تكشف مجالات العمل وأهداف كلية الفنون التطبيقية



أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن انطلاق 3 كليات الهندسة والفنون التطبيقية والإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، بتنسيق الجامعات 2022.

‎وتشمل كليات جامعة حلوان الأهلية 5 برامج متميزة، وتتضمن كلية الهندسة برنامجين برنامج هندسة الأنظمة الذكية، وبرنامج العمارة والتصميم البيئي، كما تتضمن كلية الفنون والفنون التطبيقية برنامجين وهما برنامج التصميم الداخلي البيئي، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وتشمل كلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.

وكشفت جامعة حلوان الاهلية لصدى البلد أن مصروفات البرامج الدراسية بتنسيق الجامعات 2022 تأتي كالآتي :

‎برنامج هندسة الأنظمة 48000 جنيه.

‎برنامج العمارة والتصميم البيئي 48000 جنيه.

‎برنامج التصميم الداخلي البيئي 35000 جنيه .

‎برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية 35000 جنيه.

‎برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي 35000 جنيه.



صرحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان الاهلية بأن البرامج المقدمة من الكلية هذا العام بتنسيق الجامعات 2022، تشمل برنامجي “الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية ، والتصميم الداخلي البيئي EID Environmental Interior Design”.

وقالت عميدة كلية الفنون التطبيقة إن برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية يعمل علي منح الطلاب جميع المهارات اللازمة لمهنة مثيرة في هذه الصناعة الحيوية والمتنامية للرسوم المتحركة من خلال برنامج الرسوم المتحركة والتأثيرات المرئية (VFX).

وتتضمن رسالة البرنامج تقديم تعليمًا متميزًا في مجال الرسوم المتحركة ومدرسة VFX التى تدرس في بيئة إنتاج الاستوديو، يتخيل فنانينا ويخلقون عالماً أفضل ونساعدهم على القيام بذلك.

ويهدف برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية الخاصة إلى أن يصبح الخريج قادرا على التعبير الفنى والتقنى عن مضامين ومفاهيم فنية منبثقة من خلفية ثقافية واجتماعية والوصول لانتاج أفلام رسوم متحركة ومؤثرات بصرية ترقى للمستوى الدولي وتنافى بالانتاج العالمي من أجل رفعة اسم مصر دوليا واقليميا بالمجال.

كذلك يهدف إلى تلبية احتياج السوق محليا واقليميا ودوليا مع الوصول بالطالب للقدرة على التعلم الذاتي والتعليم المستمر و تطويع قدراته الشخصية مع متطلبات العمل كذلك احترام القوانين والتشريعات، اتباع التفكير والمنهج العلمي في البحث ووضع الحلول التصميمية الفنية .

كما أوضحت الدكتورة رانيا مسعد استاذ التصميم الداخلي والأثاث منسق برنامج التصميم الداخلي والبيئي أنه برنامج بكالوريوس يتكون من 5 مستويات ( مقسمة إلى 10 فصول دراسية ) و هو برنامج أكاديمي خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة و تتم الدراسة باللغة الإنجليزية، بالتعاون والشراكة مع برنامج التصميم الداخلى و العمارة البيئية- جامعة رافينسبورن بلندن على ان تكون أوجه التعاون فى مقررات التصميم المستدام والاتجاهات الحديثة.

برنامج التصميم الداخلي البيئى هو مجال علمي يتضمن مزيجًا من علوم التصميم الداخلي للفراغات المختلفة (سكنى – تجارى –إدارى – سياحى ) وربطها بالبيئة الطبيعية، والاجتماعية، والثقافية، والمادية.

يدرس هذا البرنامج كيفية حل جميع مشاكل التصميم الداخلي والأثاث وفق الأهداف العامة للتنمية المستدامة التي تنادى بها هيئة الأمم المتحدة لخلق مساحة داخلية تخدم وظائف الحياة المختلفة للإنسان ، والتفاعل مع احتياجات الإنسان وتوظيف جميع الفنون التطبيقية في التنظيم الجمالي والوظيفي لإنشاء بيئة داخلية مناسبة، أو إعادة استخدام تصميم الفراغات القائمة، بالاعتماد على دراسات بشرية وأرجونومية وتكنولوجية متخصصة.

يتم دعم التوجه الإبداعي والتكنولوجي للبرنامج من خلال إعداد الطلاب للعالم التقني الحقيقي، والقدرة على تطبيق الأساليب العلمية والممارسات المهنية ومعرفة المستهلك وأخلاق المهنة.

تعتبر مشاريع التصميم، التي يتم تنفيذها في الورش والمعامل واستوديوهات الجامعة، من أساسيات البرنامج، ما يعكس بيئة عمل المهنة، كما يوفر البرنامج فرص لا مثيل لها للتدريب الخارجى في مؤسسات متخصصة في التصميم البيئى.