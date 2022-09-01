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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تكشف أهداف الدورة الأولى لاحتضان رواد الأعمال

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

 

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقدم لدورة الإحتضان الأولي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية لأكاديمية البحث العلمي . 

 

وصرح  الدكتور حسام رفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان حول مشروع الحاضنات التكنولوجية  أن احتضان رواد الأعمال يمثل تطورا في دور الجامعة من مجرد إنتاج خريج ينافس في سوق العمل إلى إنتاج صاحب عمل حر يتخرج في الجامعة.

وتابع  أن حاضنات رواد الاعمال و اصحاب الشركات الناشئة التكنولوجية تعمل علي  توظيف مخرجات البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وتحويلها إلى منتجات وخدمات، و هذا يمثل أحد المجالات ذات الأولوية للجامعة.

 

و كشفت جامعة حلوان أنه علي  الراغبين من خريجيها و رواد الاعمال واصحاب الشركات الناشئة من القاهرة الكبرى  في التقدم لدورة الإحتضان الأولي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي  التسجيل  علي الرابط التالي :
https://forms.gle/fSE6mGNWWW1jWRjt5
 

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و يهدف  برنامج الحاضنات الي اختيار  الأفكار القادرة على تحقيق عائد لتمويلها وهذا التمويل توفره أكاديمية البحث العلمي وبه جزء خاص بتنفيذ العينات وجزء خاص بشراء الخامات وجزء آخر لوجستي للتدريب على كيفية إدارة الأعمال من التسويق والتفكير أيضا بطريقة علمية".

البحث العلمي جامعات الشركات الناشئة جامعة حلوان Jobs Education

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