تسريب براءة اختراع BMW XM .. أقوى SUV في تاريخ الشركة| صور

كشفت صور مسربة عن الشكل النهائي لبراءة الاختراع الرسمية الخاصة بسيارة BMW XM الجديدة، والتي من المتوقع أن تكون أقوى سيارة SUV في تاريخ العلامة التجارية، وذلك بعد مرور عام تقريباً على الكشف عنها للمرة الأولى.

BMW XM

سيتم إطلاق BMW XM إلا في وقت لاحق من هذا العام ، ولكن صور براءات الاختراع الجديدة تقدم نظرة واضحة على سيارات الدفع الرباعي القادمة، والتي تنبأ بسيارة دفع رباعي متوحشة.

يتضح من صور براءة الاختراع الجديدة أن نموذج الإنتاج لن يبتعد كثيرًا عن تصميم مفهوم XM، حيث كان ذلك واضحًا في العديد من اللقطات التجسسية لسيارة الدفع الرباعي الفاخرة خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الصور الجديدة تساعد في وضع لمسات التصميم في منظور أوضح.

BMW XM

سيحتوي XM على شبكة أمامية بارزة محاطة بتصميم مصباح أمامي منفصل، وستحتوي على فتحات تهوية عمودية يتم دفعها إلى الزوايا الخارجية للمصد الأمامي مع فتحة شبكية سفلية.

في الخلف، ستقوم BMW بتركيب مصابيح خلفية رقيقة تلتف حول الألواح الربعية، تبدو وكأنها خلفية نموذجية لسيارات الدفع الرباعي ، مع ناشر خلفي قوي وأنابيب عادم رباعية.

BMW XM

ستصل XM مع مجموعة نقل حركة هجينة بقوة 644 حصانًا (495 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 650 رطلاً (884 نيوتن متر)، ويُزعم أنه سيطلق عليه اسم XM 50e ، باتباع اصطلاح التسمية للمكون الإضافي 7 Series M Performance ، M750e.

ستقوم BMW بإطلاق نموذج أقوى من السيارة سيحمل أسم XM Black Label ومن المتوقع أن يأتي بمحرك ينتج قوة تصل الى 740 حصان (551 كيلوواط)، وعزم دوران يبلغ 737 رطل قدم (1000 نيوتن متر).

BMW XM

سيستخدم كلا النوعين نفس محرك S68 V8 مزدوج الشاحن التوربيني 4.4 لتر مع تقنية هجينة معتدلة تقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية ZF بثماني سرعات، ومن المقرر أن توفر من 30 حتى 50 ميلًا من النطاق الكهربائي.

BMW XM

وأكدت BMW على دخول المرحلة الأخيرة من التطوير، في ألمانيا وجنوب أفريقيا، تمهيداً لتدشينها قبل نهاية العام، ومن المتوقع أن يبدأ السعر بـ 130 ألف دولار و 150 ألف دولا للنموذج عالي الأداء.