عاجل
كوريا الجنوبية تتوعد جارتها الشمالية برد قوي في حال إجراء تجربة نووية لجنة الزراعة والرى بالبرلمان تعلن عن أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الثالث..نائب: يجب الاهتمام بمراكز البحوث الزراعية.. وآخر: نحتاج إلى تسهيل كل ما يخص النواحى الإدارية والفنية فى الاستثمار اليابان تضع إطارا منهجيا لتوفير الخدمات الطبية في حالة الطوارئ تسريب براءة اختراع BMW XM .. أقوى SUV في تاريخ الشركة| صور موجز السوشيال: فتاة تتعرض للعنف الأسري وتطلب النجدة.. والأهلي يتفاوض مع مهاجم جابوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسريب براءة اختراع BMW XM .. أقوى SUV في تاريخ الشركة| صور

BMW XM
BMW XM

كشفت صور مسربة عن الشكل النهائي لبراءة الاختراع الرسمية الخاصة بسيارة BMW XM الجديدة، والتي من المتوقع أن تكون أقوى سيارة SUV في تاريخ العلامة التجارية، وذلك بعد مرور عام تقريباً على الكشف عنها للمرة الأولى.

قيمة مقابل سعر.. رينو ميجان المستعملة بـ 125 ألف جنيه | تفاصيل

بـ 120 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة بمواصفات اعتمادية | صور

BMW XM 

سيتم  إطلاق BMW XM إلا في وقت لاحق من هذا العام ، ولكن صور براءات الاختراع الجديدة تقدم نظرة واضحة على سيارات الدفع الرباعي القادمة، والتي تنبأ بسيارة دفع رباعي متوحشة.

 

يتضح من صور براءة الاختراع الجديدة أن نموذج الإنتاج لن يبتعد كثيرًا عن تصميم مفهوم XM، حيث كان ذلك واضحًا في العديد من اللقطات التجسسية لسيارة الدفع الرباعي الفاخرة خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الصور الجديدة تساعد في وضع لمسات التصميم  في منظور أوضح. 

BMW XM 

سيحتوي XM على شبكة أمامية بارزة محاطة بتصميم مصباح أمامي منفصل، وستحتوي على فتحات تهوية عمودية يتم دفعها إلى الزوايا الخارجية للمصد الأمامي مع فتحة شبكية سفلية.

 

في الخلف، ستقوم BMW بتركيب مصابيح خلفية رقيقة تلتف حول الألواح الربعية، تبدو وكأنها خلفية نموذجية لسيارات الدفع الرباعي ، مع ناشر خلفي قوي وأنابيب عادم رباعية.

BMW XM 

ستصل XM مع مجموعة نقل حركة هجينة بقوة 644 حصانًا (495 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 650 رطلاً (884 نيوتن متر)، ويُزعم أنه سيطلق عليه اسم XM 50e ، باتباع اصطلاح التسمية للمكون الإضافي 7 Series M Performance ، M750e.

 

ستقوم BMW بإطلاق نموذج أقوى من السيارة سيحمل أسم XM Black Label ومن المتوقع أن يأتي بمحرك ينتج قوة تصل الى 740 حصان (551 كيلوواط)، وعزم دوران يبلغ 737 رطل قدم (1000 نيوتن متر). 

BMW XM 

سيستخدم كلا النوعين نفس محرك S68 V8 مزدوج الشاحن التوربيني 4.4 لتر مع تقنية هجينة معتدلة تقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية ZF بثماني سرعات، ومن المقرر أن توفر من 30 حتى 50 ميلًا من النطاق الكهربائي.

BMW XM 

وأكدت BMW على دخول المرحلة الأخيرة من التطوير، في ألمانيا وجنوب أفريقيا، تمهيداً لتدشينها قبل نهاية العام، ومن المتوقع أن يبدأ السعر بـ 130 ألف دولار و 150 ألف دولا للنموذج عالي الأداء.

 

BMW اختراع الدفع الرباعي تسريب SUV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد "أبوجبل" من مكتبه قبل توقيع العقود .. فيديو

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

أنا ماليش حد.. فتاة تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

ايه يعني قلمين وأبوها حقه يضربها.. فتاة دكرنس تثير الجدل عن ضرب الأبناء

شورت ولا بنطلون.. ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالة جريئة

جلسة مع شريف.. إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

موضوعات متعلقة

بـ 120 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة بمواصفات اعتمادية | صور

أسعار هافال H6 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة| صور

قيمة مقابل سعر.. رينو ميجان المستعملة بـ 125 ألف جنيه | تفاصيل

بين الفاخرة والاقتصادية.. سعر كيا كرنفال موديل 2022 في السعودية | صور

تبدأ من 295 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك شبابية موديل 2022| صور

سعر هافال جوليان موديل 2022 في السعودية | صور

سكودا تكشف الستار عن سيارة فيجن 7S الكهربائية | صور

بقوة 829 حصانا.. فيراري دايتونا SP3 تتألق على حلبة السباق | فيديو

ترشيحاتنا

مجلس الأمن يدعو الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار

أسبوعين والصيف ينتهي.. حالة الطقس اليوم الجمعة 2-9-2022

بايدن يدعو الشعب الأمريكي للاتحاد في مواجهة تحديات الديمقراطية

بفستان محتشم.. أحلام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 16 جنيها

أفضل دعاء يوم الجمعة لتفريج الهم.. ردده بين العصر والمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميدو يهاجم معلق أهلاوي حتى النخاع عامل فيها زملكاوي.. من هو ؟

في عيد ميلادها .. أجرأ إطلالات سلمى حايك على الريد كاربت

جينيفر لوبيز تكشف عن صور حفل زفافها وتفاصيل ليلة العمر مع بن أفليك

ابتعدت عن السجائر ومكنتش متخيل حب الجمهور.. أبرز تصريحات محمد عبد الرحمن مع منى الشاذلي

فيديو

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ