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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسبوعين والصيف ينتهي.. حالة الطقس اليوم الجمعة 2-9-2022

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 2-9- 2022، في القاهرة والمحافظات.

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سقوط أمطار.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة.. فيديو

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سحب منخفضة.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق..فيديو

وقالت الإعلامية هبة ماهر، إن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن اليوم درجات الحرارة منخفضة بعض الشئ عن الأيام الماضية، وهناك انخفاض فى نسب الرطوبة.

وكشفت أن موجة الحر بدأت تنكسر، وأنه باقى أسبوعين وينتهى وفصل الصيف، ولكن الجو اليوم ممتاز، والجو فى الليل يصاحبه هواء جميل.

بيان بدرجات الحرارة اليوم الجمعة 2-9-2022:

 

القاهرة الصغرى 25 والعظمى 33

 

المنصورة الصغرى 25 والعظمى 30

 

الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34

 

 طنطا الصغرى 25 والعظمى 33

 

شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 34

 

دمنهور الصغرى 24 والعظمى 32

 

كفر الشيخ الصغرى 25 والعظمى 31

 

دمياط الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الرطوبه

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