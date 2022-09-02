أسبوعين والصيف ينتهي.. حالة الطقس اليوم الجمعة 2-9-2022

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 2-9- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية هبة ماهر، إن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن اليوم درجات الحرارة منخفضة بعض الشئ عن الأيام الماضية، وهناك انخفاض فى نسب الرطوبة.

وكشفت أن موجة الحر بدأت تنكسر، وأنه باقى أسبوعين وينتهى وفصل الصيف، ولكن الجو اليوم ممتاز، والجو فى الليل يصاحبه هواء جميل.

بيان بدرجات الحرارة اليوم الجمعة 2-9-2022:

القاهرة الصغرى 25 والعظمى 33

المنصورة الصغرى 25 والعظمى 30

الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34

طنطا الصغرى 25 والعظمى 33

شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 34

دمنهور الصغرى 24 والعظمى 32

كفر الشيخ الصغرى 25 والعظمى 31

دمياط الصغرى 23 والعظمى 33