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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم 250 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

مركز 30 يونيو
مركز 30 يونيو

ثَمَّنَ اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جهود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

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وتابع تقرير الهيئة العامة للرعاية الصحية و الذي استعرض جهود و نتائج الخدمات المقدمة بمركز ٣٠ يونيو للغسيل الكلوي و المسالك.

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وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أعلنت عن إحصاءات تقديم الخدمات المختلفة منذ افتتاح مركز ٣٠ يونيو و حتى الآن، حيث تم تقديم ٢٥٠ ألف خدمة طبية و علاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمركز ٣٠ يونيو الدولي لأمراض الكُلى و المسالك البولية، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق المنظومة.

و شَملت الخدمات الطبية بمركز ٣٠ يونيو الدولي إجراء أكثر من ٧٢ ألف جلسة غسيل كُلوي لمرضى الفشل الكُلوي، إضافة إلى خدمات القسم الداخلي، و أكثر من ١٠ آلاف خدمة بقسم الطوارئ، و علاج ٣٥٠ حالة بقسم الرعايات المركزة، و أكثر من ٢١ ألف حالة بالعيادات الخارجية، و أكثر من ١٤٠ ألف فحص طبي و معملي، و أكثر من ٣٠٠٠ عمليات و جراحات متنوعة.

و أضافت الهيئة، أن قطاع العمليات و الجراحات المتنوعة بمركز ٣٠ يونيو الدولي لأمراض الكُلى و المسالك، قد شهد أكثر من ٨٥٠ عملية بسيطة و صغرى، و أكثر من ١٦٠٠ عمليات و جراحات متوسطة، إضافة إلى أكثر من ٦٥٠ عملية كبرى و متقدمة و ذات مهارة أو طابع خاص باستخدام أحدث التقنيات العلاجية.

و من جهته أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة و السكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تلقي المرضى الخدمات الطبية و العلاجية بمركز ٣٠ يونيو الدولي وفقًا لأحدث الإرشادات و المعايير و البروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، مشيرًا إلى أن المركز مُجهز على أعلى مستوى، كما يضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين و الأخصائيين؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات و الرعاية الصحية للمنتفعين و بجودة عالمية.

و أضاف الدكتور أحمد السبكي، أن مركز ٣٠ يونيو الدولي تم تجهيزه ليكون مركزًا رائدًا في علاج أمراض الكُلى و المسالك البولية، و تشمل الخدمات العلاجية بالمركز علاج أمراض الكُلى، و إجراء عمليات الغسيل الكُلوي، و كذلك إجراء جراحات المسالك البولية، و علاج حالات الأوعية الدموية، إضافة إلى خدمات الرعايات المركزة، و بنك الدم، و الأشعة، و المعامل.

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