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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. منتخب مصر يواجه بلجيكا وديا

صدى البلد

أعلن الحساب الرسمي لمنتخب بلجيكا الأول لكرة القدم على «تويتر» اليوم الجمعة موعد مباراة بلجيكا ومصر الودية، ضمن استعدادات المنتخب البلجيكي لنهائيات كأس العالم 2022 .

وغرد الحساب الرسمي لبلجيكا عبر «تويتر»: «مباراتنا الأخيرة قبل كأس العالم ستكون ضد مصر».

وتلعب بلجيكا في المجموعة السادسة، بجانب كندا والمغرب وكرواتيا.

موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية 2022

تقام مباراة مصر وبلجيكا يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر 2022 على ملعب «مدينة الكويت»؛ وتنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وستكون مواجهة الفراعنة هي الأخيرة لزملاء كيفين دي بروين قبل خوض منافسات كأس العالم في قطر ونهاية شهر نوفمبر القادم.

وسبق لمنتخب مصر أن لعب أمام بلجيكا 4 مرات سابقة حقق الفوز في 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا أمام منتخبي النيجر وليبيريا خلال فترة التوقف القادم في شهر سبتمبر الجاري

قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة اللاعبين المحليين المختارين كالتالي :

محمد الشناوي و أحمد الشناوي و محمد صبحي في حراسة المرمى.

الدفاع: عمر جابر و كريم فؤاد و محمد عبد المنعم و أسامه جلال و باهر المحمدي و علي جبر و أيمن أشرف و محمد حمدي.

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