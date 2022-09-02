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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة كفر الشيخ تنظم دورات إرشادية عن الأرز وترشيد المياه

صدى البلد

 قال وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ الدكتور ناجح غربية إن المديرية نظمت سلسلة ندوات إرشادية عن الأرز، وترشيد استخدام المياه.. مشيرا إلى أن الندوات شملت أهم المعاملات الزراعية، وطرق الزراعة المناسبة، والمعاملات السمادية، ومعاملات الري، ومواعيد الزراعة.

 


وأضاف أنه تمت التوصية عند إجراء الري ألا يتم صرف المياه مباشرة على أن يتم الري على فترات متباعدة، وبذلك يكون قد تم تنفيذ أولويات برنامج ترشيد المياه في حقول الأرز، مؤكدا أنه تم التنبيه على إجراء الفحص الدوري للزراعات أولا بأول والإبلاغ الفوري عن وجود أي إصابة للحفاظ على إنتاجية محصول الأرز.


ولفت إلى أنه تم المرور بالحامول ناحية المناوفة، كذلك زمام مركز كفرالشيخ ناحية سيدي غازي والخادمية لمتابعة الحالة العامة للحقول وعمليات الحصاد بهذه المراكز.
 

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