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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مبيدات زراعية و2 طن أسمدة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

السيارة المضبوطة
السيارة المضبوطة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي شنت حملة تموينية مفاجئة علي الأنشطة التجارية وأثناء مرورها علي طريق ههيا / الإبراهيمية تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل حمراء اللون محملة بمبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية وأخرى مغشوشة.

وتم ضبط 36 علبة مبيد فطري منتهي الصلاحية زنة العلبة الواحدة ( 200 ) جرام ، وضبط ( 59 ) كيس نوع مبيدات مجهولة المصدر ، زنة الكيس الواحد ( 1 ) كيلوجرام ، وكذلك تم ضبط  ( ٧ ) جراكن نترات وكالسيوم و بوتاسيوم ، سعة الجركن الواحد ( 20 ) لتر جميعهم سلع منتهيه الصلاحية ، وتم تحرير المحضر رقم 10123 لسنة 2022 جنح ههيا، والتحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر .

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كما قامت الحملة أثناء مرورها على طريق ههيا / الابراهيمية  بضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون محملة بـ3 طن سماد يوريا ونترات خاص بوزارة الزراعة محظور تداوله باﻷسواق، وتم مطاردة السيارة ومنع السائق من الفرار، كما حُرر المحضر رقم 10122 لسنة 2022 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.

الشرقية ضبط التموين وزارة الزراعة منتهية الصلاحية السوق السوداء المطاعم

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