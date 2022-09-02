مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث اصطدام قطار بسيارة في الشرقية

لقي شخصان مصرعهما مصرعهما فيما أصيب 9 بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث اصطدام قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية كفر اكياد مركز فاقوس وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية أكياد البحرية دائرة مركز فاقوس، وأسفر عن مصرع سيدة وابنتها وإصابة 9 آخرين وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى فاقوس .

تم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.