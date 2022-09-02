عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي بكر: تامر حسني صوت عظيم جدا..وليا الشرف ألحن لكاظم الساهر وأحلام

الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني

قال الموسيقار حلمي بكر، إن الفنان تامر حسني صوت عظيم جدا عانى في حياته ولكن معاناة الفنان وليس الدخيل، متابعا: "داخله فنان كبير ولكن تكتب يعني تلحن أه تغني أنجح، ولكن تكون مطرب عالمي ولكن تستطيع أن تكون مطربا عربيا وأن يكون التكوين اللحني قائما على جملة وأن يحفظ الجمهور لأن الجمهور يحبه جدا".

وأضاف حلمي بكر، خلال عبر فضائية "الحدث اليوم": "آخر الأصوات اللي لحنت ليها وردة وفايزة أحمد وأنغام ونجاة عايزني ألحن لمين لعلي فجلة ولا إبراهيم كرات، يا جماعة لا تنشروا عالم الجهل الفني تحت مسمى العبقري الجاهل".

وأوضح أنه حامي حمى الفن غصب عن أي أحد بحكم أنه وضع في منصب وإعلامي ولديه دكتوراه من الأكاديمية الأمريكية، متابعًا: "الجاهل هو دا الدخيل على الفن".

 

 له أغنية "عيد الكرامة"

وأشار إلى أنه يمكن أن يلحن لكاظم الساهر وأحلام، مؤكدًا أن كاظم الساهر غنى له أغنية "عيد الكرامة"، مشيدا بعودة كاظم الساهر وكل من له صوت ولحن وكلمة جميلة، معقبا: "ليا الشرف ألحن لهم".

ر حلمي بكر تامر حسن كاظم الساهر احلام تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

هبة قطب توضح جدول ممارسة العلاقة الزوجية حسب السن

زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

ألماني.. شوبير يلمح إلى هوية مدرب الأهلي الجديد

حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي | فيديو

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

صفقة مجانية.. نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

ترشيحاتنا

الزراعة : الإنفاق على مشروع البتلو تجاوز 7 مليارات جنيه |فيديو

انتوا مالكوا هي بنت خالتك.. حكاية خناقة 5 مذيعات بسبب ياسمين صبري

احذفها فورا.. 5 ملحقات خبيثة في جوجل كروم تدمر جهازك

السكر رخص .. الكيلو بقى بكام للمستهلك في البقالة | السعر مفاجأة

تحديد سقف لأسعار النفط الروسي .. هل يمكن هزيمة بوتين بسلاحه الأقوى؟

وزيرة الثقافة تنعى علي عبد الخالق: كان مدرسة خاصة في الإخراج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة بناتها.. أول ظهور لزوجة شريف منير| شاهد

هاف ستومك وقصير.. زوجة ماجد المصري تثير ضجة بأحدث ظهور لها

سر لخبطة أحوال أصحاب برج الجدي دائما.. و3 حلول تغيير حياتهم 180 درجة

سعر صادم لفستان وحذاء درة في مهرجان فينيسيا.. لن تتوقعه

فيديو

ويجان أم المصري.. ما هي وجهة أبو جبل القادمة؟

ظهرت بكدمات عديدة في وجهها.. قصة فتاة دكرنس ومحاولات إنقاذها

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ