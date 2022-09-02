حلمي بكر: تامر حسني صوت عظيم جدا..وليا الشرف ألحن لكاظم الساهر وأحلام

قال الموسيقار حلمي بكر، إن الفنان تامر حسني صوت عظيم جدا عانى في حياته ولكن معاناة الفنان وليس الدخيل، متابعا: "داخله فنان كبير ولكن تكتب يعني تلحن أه تغني أنجح، ولكن تكون مطرب عالمي ولكن تستطيع أن تكون مطربا عربيا وأن يكون التكوين اللحني قائما على جملة وأن يحفظ الجمهور لأن الجمهور يحبه جدا".

وأضاف حلمي بكر، خلال عبر فضائية "الحدث اليوم": "آخر الأصوات اللي لحنت ليها وردة وفايزة أحمد وأنغام ونجاة عايزني ألحن لمين لعلي فجلة ولا إبراهيم كرات، يا جماعة لا تنشروا عالم الجهل الفني تحت مسمى العبقري الجاهل".

وأوضح أنه حامي حمى الفن غصب عن أي أحد بحكم أنه وضع في منصب وإعلامي ولديه دكتوراه من الأكاديمية الأمريكية، متابعًا: "الجاهل هو دا الدخيل على الفن".

له أغنية "عيد الكرامة"

وأشار إلى أنه يمكن أن يلحن لكاظم الساهر وأحلام، مؤكدًا أن كاظم الساهر غنى له أغنية "عيد الكرامة"، مشيدا بعودة كاظم الساهر وكل من له صوت ولحن وكلمة جميلة، معقبا: "ليا الشرف ألحن لهم".