حلمي بكر: صوت أنغام عظيم وعمرو دياب ما زال نمبر وان.. فيديو

قال الموسيقار حلمي بكر، إن صوت الفنانة أنغام عظيم يُكافح الأمواج السماعية ويكافح الأمواج الغنائية الصوتية، وكفاها فخرا أنها تعيش وسط هذه الأمواج العاتية.

وأضاف حلمي بكر، خلال لقائه عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الله يفتح باب للرزق، ولكن الإبداع في الفن ليس له علاقة بالرزق، متابعا: "ربنا بيرزق النملة وإلا كانت تبقى مطربة".

وأوضح أن الله يختار أوعية معينة من أجل أن تقول، نافيا أن تكون أنغام مغرورة ولكن عندما تنظر إلى الجمهور لا تنظر من أعلى إلى أسفل، أضعف الإيمان أنظر له من أمامك.

كان عارف كده

وعن عمرو دياب، قال: "الجيل اللي سبقه كان فوق الخيال وكان عارف كده واتعلم منه، وهو طلع بلغة عصره ونجح وأصبح نمبر وان وما زال".