أغسطس شهر القرارات.. 5 قضايا شغلت بال المواطنين الأيام الماضية| تعرف عليها

هناك العديد من القرارات والمشاكل المصيرية التي تشغل بال المواطن، وينتظر إيجاد حلول لها من الدولة والحكومة، ويكون المواطن على ترقب دائم للحلول والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطن.

وخلال الأسبوع الماضي، تداول المصريين العديد من القضايا والقرارات، وكانت من ضمنها عدد من قرارات الحكومة المرتقبة وأخبار سارة للمواطن خاصة بملف التموين وتغليظ عقوبة تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع.

ومن خلال التقرير التالي، سوف يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز القرارات والأخبار والقضايا التي تشغل المواطن المصري خلال الأسبوع الماضي.

وكان أول من يهتم بقرارات الحكومة، أصحاب بطاقات التموين على موعد مع عدد من الإجراءات الحكومية التي كان ينتظرها المواطن خلال شهر سبتمبر الجاري، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرارات الحكومة الأخيرة، فماذا ينتظر أصحاب التموين؟

زيادة دعم وسلع جديدة لبطاقات التموين

وأصدر الرئيس السيسي، شهر يوليو الماضي، حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، تمثلت في ضم مليون أسرة إضافية لبرنامج "تكافل وكرامة"، وصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 اشهر، ومن ضمن هذه المساعدات زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين، حيث تبلغ تكلفة هذه المساعدات الاستثنائية مليار جنيه شهريا.

ومن ناحيته أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين للأسرة، اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر المقبل، على أن تتم الاستفادة بهذا المبلغ بعددٍ من السلع التي حددتها وزارة التموين.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، أن عدد بطاقات التموين التي سيستفيد بها المواطنون هو 8 ملايين و110 آلاف بطاقة، بإجمالي 9.1 مليون أسرة، بأكثر من 37 مليون مواطن، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

بدوره، قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، إنه سيتم إضافة 100 جنيه للأسرة الواحدة على بطاقة التموين، وللأسرتين والثلاث أسر سيضاف 200 جنيه، وأكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه، مشيرا إلى أنه تم إعداد قائمة الصرف بدءا من سبتمبر بهذه الزيادات، وسيكون الصرف كما هو لغير المستحقين.

ولن تطبق زيادة التموين على جميع المستفيدين ولكن للمستحقين فقط وهم:

1- الأسرة التي لا يزيد دخلها على 2400 جنيه شهريًا.

2- الأسرة التي لا يزيد معاشها على 1500 جنيه.

3- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

4- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

5- أصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة.

6- القصر ممن ليس لديهم عائل أو دخل ثابت.

7- العمالة الموسمية والعاملون في الزراعة والباعة الجائلون وأصحاب الحرف.

8- الحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل وبحد أقصى للدخل الشهري 2400 جنيه.

عقوبة تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة

كما سيشهد شهر سبتمبر أيضا، إضافة 5 سلع جديدة على بطاقة التموين، على رأسها الدقيق المعبأ بسعر 11 جنيها والتونة بـ 12 جنيها والمربى 14 جنيها، وغيرها من السلع الأخرى.

وفيما يخص تغليظ عقوبة تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع، نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، مُوضحةً أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة (21) من القانون على أنه "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد.

كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية"، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

تعديل قانون تنظيم شركات السياحة

كما نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها في التعديلات بما يضر بمصالحها.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل الحكومة قانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر، مُشددةً على أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها، مُوضحةً أنه في حالة وجود أية قوانين أو تعديلات تخص عمل شركات السياحة، فإن الوزارة ملتزمة تماماً بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي.

كما يقوم الاتحاد بمناقشتها مع الغرف والشركات المعنية وطرحها للحوار المجتمعي، مع إعطاء المهلة اللازمة لدراستها قبل عرضها على مجلس النواب وإقرارها مناشدة الشركات السياحية عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والتي تستهدف الإضرار بقطاع السياحة، مع ضرورة الرجوع إلى الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بها "١٩٦٥٤"، للاستفسار عن أي معلومات تخص عمل شركات السياحة، خاصة القوانين المنظمة لعملها.

تعاملات البورصة خلال شهر أغسطس

ولكل من يهتم بالبورصة، بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال شهر أغسطس الماضي نحو 100 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 19.8 مليون ورقة منفذة على 1.299 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 39.8 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 6.634 مليون ورقة منفذة على 532 ألف عملية خلال الشهر السابق عليه.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مفيدة بالبورصة على ارتفاع بنسبة 5.61% خلال شهر أغسطس الماضي، ليستقر عند مستوى 9998 نقطة،، وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 17.82% مغلقا عند 2201 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 51.8 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أغسطس، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 685.2 مليار جنيه، مقابل 633.4 مليار جنيه بنهاية يوليو، بارتفاع 8.18%.

مواعيد صرف مرتبات أغسطس للموظفين

ويركز الرئيس السيسي اهتمامه على محدودي الدخل، وذلك منذ توليه الحكم، ورغم تسبب الأزمة الحالية التي يعيشها العالم في حدوث أضرار بالغة للاقتصاد العالمي، إلا أن مصر نجحت في تخفيف تلك الأضرار.

ويرجع هذا إلى محاولات الحكومة المستمرة وجهودها المتواصلة للتخفيف عن كاهل المواطن وحمل الأعباء عنه من خلال سن قوانين جديدة وتطبيق برامج وحزم حماية إضافية للمواطن.

ومن المقرر، يتم صرف معاشات أغسطس خلال اليوم الأول من الشهر المقبل 1-9-2022، على أن يتم وضع أموال المعاشات داخل الأماكن المخصصة للصرف.

ويستعرض "صدى البلد" قيمة زيادة المعاشات في عام 2022 كالتالي: