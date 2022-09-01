مبروك تم إضافة 300 جنيه زيادة التموين|هؤلاء يصرفون الدعم الاستثنائي على البطاقات

بدأ المواطنون المستحقون لـ الدعم الاستثنائي أو "زيادة التموين" على بطاقات التموين في صرف مبالغ تبدأ من 100 وحتى 300 جنيه كدعم إضافي من الدولة لمدة 6 أشهر، بعد مراجعة البيانات، وذلك اعتبارا من اليوم، الخميس 1 سبتمبر، من خلال المنافذ التموينية التي يبلغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى محافظات الجمهورية.

300 جنيه

وأرسلت وزارة التموين رسالة تتضمن إضافة قيمة الدعم الاستثنائي "زيادة التموين" على بطاقات التموين، والذي تتراوح قيمته بين 100 و300 جنيه لمدة 6 أشهر ، والتي تظهر أيضا في بون صرف الخبز بداية من اليوم الخميس.

زيادة التموين

الفئات المستحقة

واستهدفت الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الدعم الاستثنائي "زيادة التموين" لعدة فئات مستحقة منها الأسر الأولى بالرعاية وفقا لشروط وزارة التضامن الاجتماعي، والعمالة غير المنتظمة وأصحاب معاش تكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات بلا عمل أو عائل أو معاش، اما غير ذلك فيكون ليس مستحقا.

وبعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحزمة الاجتماعية الإضافية "زيادة التموين" ، فتم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، و مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.

وبعد أن كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية والتي شملت الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين "زيادة التموين" ، تم مراجعة قواعد البيانات المتكاملة مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التضامن الاجتماعي ،و تم حصر الفئات الأكثر احتياجا والمستفيدين من بطاقات التموين.

7.7 مليون بطاقة

وتم إعلان عدد البطاقات المستحقة للدعم الاستثنائي "زيادة التموين" وهي 7.7 مليون بطاقة، ومنها بطاقات تشمل أسرتان أو ثلاث أسر فيصل تصل إلى 332 ألفا و328 بطاقة.

وبعد فرز البطاقات وصل عدد البطاقات المتضمنة "زيادة التموين" أكثر من ثلاثة أسر 926 بطاقة، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ 833 مليون جنيه شهريا زيادة.

وبشكل عام يستفيد 64 مليون مواطن مستفيدين بتكلفة 3 مليارات جنيه شهريا، وبهذا يكون هناك نحو مليار جنيه زيادة تمثل نحو 50% زيادة على التكلفة الإجمالية.

يذكر أن وزارة التموين أعلنت عن زيادة بعض السلع على قائمة الصرف، كما تمت زيادة بعض الحدود في كميات السلع على قائمة الصرف.

زيادة التموين

من جانبه قال طلعت حسن مدير مديرية تموين الجيزة، إنه انطلقت اليوم الخميس أولى إجراءات الحزمة الاقتصادية الإضافية الخاصة بصرف الدعم الاستثنائي 300 جنيه للأسر الأكثر احتياجاً على بطاقة التموين لرفع الأعباء على المواطنين .

وأضاف "حسن" خلال تقرير أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر، أن إجمالي 300 جنيه يتم صرفها دعمًا إضافيًا تُصرف على البون الخاص بصرف السلع التموينية وتم التوجيه أن يكون الدعم للأسر الأكثر احتياجًا منها مستحقو تكافل وكرامة وأصحاب المرتبات البسيطة، الأرامل، المطلقات، الأسر المعيلة، بإجمالى 9.1 مليون أسرة بعدد 37 مليون فرد على مستوى المحافظات.

وتابع: "والمواطن ميقلقش انه هيصرف كل فلوسه، سواء الأساسية أو الإضافية ، ممكن يصرفها على مرة أو مرتين او أربع مرات، والسلع المتوفرة هي: سكر ، وزيت، و أرز ومكرونة، والمنظفات والجبن، الطحينة ، والملح والدقيق، والحلاوة ، والتونة".

وقررت وزارة التموين إضافة 7 سلع جديدة ضمن السلع التموينية عن شهر سبتمبر لصرفها لأصحاب البطاقات اعتبارا من اليوم .

ويستعرض صدى البلد السلع الجديدة وبأسعارها كالتالي:

كيس كابتشينو أنواع 18 جرام بسعر 3 جنيهات

علبة مرقة دجاج 8 مكعب بسعر 3 جنيهات

كيس سائل غسيل أواني 80 جرام بسعر 2 جنيه

ظرف طحينة بيضاء 28 جرام بسعر 2 جنيه

بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام بسعر 2 جنيه

كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه

علبة كبريت درج 120 عود بسعر واحد جنيه