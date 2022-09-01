التموين تبدأ صرف الدعم الاستثنائي لـ 36 مليون مستفيد من البطاقات

بدأت منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ، البالغ عددها 40 منفذًا صرف سلع شهر سبتمبر، متضمنة الزيادة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية البالغ عددها 36 مليون مواطن مقيدين على نحو 9 ملايين بطاقة بقيمة 5.5 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، من إجمالي المستفيدين من الدعم السلعي البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة.

وشهدت منافذ الصرف إقبالاً كبيراً من المواطنين علي صرف الحصة الشهرية والاستفادة من المنحة الإضافية، بقيمة 100 للأسرة الواحدة المقيدة علي البطاقة و200 للاسرتين و300 الثلاث أسر .

وقال طلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة ، إن الدولة تسعي لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة من خلال توفير السلع وزيادة قيمة الدعم المقدم لهم عبر بطاقات التموين.

وأشار خلال جولة علي أحد منافذ صرف السلع التموينية بمحافظة الجيزة، إلى أنه يتم صرف الحصة الشهرية من المقررات التموينية لصالح 46 مليون مواطن مضافاً إليها الحزمة الاستثنائية للفئات المستهدفة والتي يبلغ عددهم 36 مليون مواطن مقيدين علي 9.1 مليون بطاقة.

وأوضح أن المواطن يستطيع معروفة استحقاقه للدعم الاستثنائي من خلال بون صرف الخبز، حيث يتم تحديدها حسب عدد أفراد الأسر بكل بطاقة ، مشيراً إلي أنه تمت إتاحة 29 صنفاً من السلع الأساسية ضمن مقررات شهر سبتمبر بعد إضافة 4 أصناف جديدة .

وأضاف “طلعت”، أنه تم تحديد الأسر المستحقة للحزمة الاجتماعية الإضافية من خلال لجنة مشكلة ضمت وزارات التموين والمالية والتضامن والرقابة الإدارية.

وأوضح مدير مديرية التموين بالجيزة، أن هناك مخزونًا كبيرًا من السلع التموينية والأساسية لا يقل عن ٣ أشهر ، حيث تتم زيادة معدلات الضخ لدي البقالين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وفروع الجملة لتغطية زيادة الطلب علي السلع .

وأشار إلي أن وزارة التموين لديها نحو 40 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية ، 2500 منها بمحافظة الجيزة بالإضافة 21 مخزنًا سلعيًا ، لافتًا إلي أن جميع منافذ صرف السلع التموينية تعمل من الساعة الـ 9 صباحا وحتي الـ 9 مساء، لتلبية احتياجات المواطنين لضمان عدم التزاحم من أصحاب البطاقات سواء كان الصرف بالقيمة الأساسية أو بالزيادة الجديدة.

وأشار إلي ان الدعم الاستثنائي موجه فقط لـ 36 مليون مواطن مقيد علي بطاقة الدعم ، وليس لكل المستفيدين من البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مواطن.

من جانبه قال هشام الديجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة ، إن جميع المنافذ بدأت صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات مُتضمنة الزيادة الاستثنائية .

مشيراً إلي أن الأسرة 4 أفراد يحصلون علي الدعم الأساسي المقدر بـ200 جنيه، فضلا عن الـ 100 جنيه الإضافية، ويحصلون علي 4 زجاجات زيت و8 كيلو سكر، و2 كيلو أرز ضمن المقررات الأساسية، بالإضافة إلي الحصول علي سلع إضافية بقيمة الزيادة من دقيق وتونة والشاي وغيرها من قائمة السلع المتاحة البالغة عددها 29 صنفاً.

وأكد أنه يتم المرور علي مخازن الجملة للتأكد من توافر كافة السلع، مشيراً إلى أنه تم صرف 3 استعاضات للبقالين لمواجهة الزيادة في عمليات الصرف بعد منح الدعم الاستثنائي للفئات المستهدفة.

وأوضح الديجوي ، أن جميع السلع متاحة بالمنافذ ولا يوجد نقص في أي صنف ، حيث تمت إتاحة 25 % من إجمالي الحصة الشهرية لدي التجار و المجمعات الاستهلاكية وجمعيتي مع بداية عمليات الصرف، مشيراً إلي أن جميع المنافذ تعمل طوال أيام الأسبوع ولا توجد إجازات سواء في المنافذ أو مخازن صرف السلع.