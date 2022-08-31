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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشعب الجمهوري يثمن قرار الرئيس بصرف 300 جنيه دعمًا استثنائيًا ببطاقات التموين

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري

ثمن حزب الشعب الجمهوري على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف 300 جنيه دعما استثنائيًا على بطاقات التموين. 

كما أشاد الحزب باستجابة الرئيس السيسي السريعة لما طرحه الأطراف المشاركون فى الحوار الوطنى بشأن زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100.
 

وثمن أيضا الحزب سرعة تنفيذ قرار الرئيس السيسي الذي يستفيد منه قرابة ربع الشعب المصري.

 
وأكد الحزب أن قرار الرئيس السيسي يعكس حرصه على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن في ظل الارتفاعات العالمية في الأسعار.


وشدد  الحزب على أن هذا القرار يؤكد أهمية الحوار الوطني، وأهمية ما يقدمه من أطروحات تعبر عن طموحات الشعب المصري بكافة أطرافه.

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