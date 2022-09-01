عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توجيهات السيسي بزيادة دعم التموين تعكس شعوره بالمواطن وتأمين احتياجاته

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه، تعكس شعور الرئيس الدائم بالمواطن وتأمين احتياجات الشارع المصري في ظل حالة التقلبات العالمية، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي انعكست على السوق المصري وخلفت موجات تضخم أثرت على اقتصاديات العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن زيادة الدعم الاستثنائي سيستفيد منه مليون أسرة مصرية وهو ما يعكس حرص الرئيس السيسي على توسيع برامج الحماية الاجتماعية ومساندة أصحاب الدخول الضعيفة في توفير الدعم السلعي والغذائي لتحسين ظروفهم المعيشية والتخفيف من وطأة الأعباء المفروضة نتيجة التداعيات الأخيرة، كما أن التوجيه بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر يظهر مدى مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي والدراية بما لحق بهم من تبعات سلبية، مشددا أن القيادة السياسية لا تتوقف عن دعم الأسر الأولى بالرعاية وتزداد توجهاتها لمساعدتهم في ظل تلك الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن بما يعزز من تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين المواطنين على تخطي المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن مطالب القوى السياسية لزيادة الدعم المقدم للمواطنين، تلاقت مع سياسات الرئيس السيسي والذي دائما ما يضع محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا على رأس أولوياته لتتنوع بين زيادة الدعم بمصاريف الدراسة الخاصة وتوسيع مبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه وضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز وغيرها من الإجراءات التي تساند المواطن البسيط، معتبرا أن تلك الإجراءات ستدفع بحالة من الارتياح بالشارع المصري وزيادة التطلعات نحو الحوار الوطني في الارتقاء بالوطن والمواطن وتحسين الخدمات المقدمة لتيسير الحياة المعيشية.

السيسي بطاقات التموين الحماية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

انهيار الذهب عالميا بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

مرتضى منصور: سأرحل عن رئاسة الزمالك إذا انتقل بوبو إلى الأهلي

الأصفر يقفز بقوة الصاروخ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 1-9-2022

ترشيحاتنا

انتقد الحرب.. مصرع رئيس أكبر شركة نفط بروسيا بعد سقوطه من نافذة المستشفى

إسرائيل تعلن الإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل العواودة

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

السجن 10 سنوات لزوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق بعد إدانتها بتهم فساد

160 جنيهاً للكندوز .. أسعار اللحوم البلدي اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

رئيس الوزراء: خطة عمل فورية لزيادة أعداد السائحين الوافدين خلال الشتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. أخطاء شائعة تقلل العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية

بعد تصدرها التريند| نوع غير متوقع من الدايت سر رشاقة الملكة رانيا

للمسافر جواً.. أطعمة ومشروبات تحول رحلتك إلى جحيم

هند للقاضي: زوجي سادي وعايز يتجوز في شقتي اللي بابا اشتراها بأسمي

فيديو

حسين فهمي يكشف معايير المكرمين والزي الرسمي للدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي|تفاصيل

من افتكرتك محترم لـ زمن رقصات.. "خنافة" فارس كرم وميريام فارس تصل للمحاكم

لقاء الخميسى: اتعذبت بسبب خسارة الزمالك 6-1 من الأهلي وعبد المنصف كان بيتخانق معايا

موز وحليوة.. لقاء الخميسي تروى قصة ارتباطها بمحمد عبد المنصف وعلاقة حسام حسن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ