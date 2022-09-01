برلماني: توجيهات السيسي بزيادة دعم التموين تعكس شعوره بالمواطن وتأمين احتياجاته

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه، تعكس شعور الرئيس الدائم بالمواطن وتأمين احتياجات الشارع المصري في ظل حالة التقلبات العالمية، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي انعكست على السوق المصري وخلفت موجات تضخم أثرت على اقتصاديات العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن زيادة الدعم الاستثنائي سيستفيد منه مليون أسرة مصرية وهو ما يعكس حرص الرئيس السيسي على توسيع برامج الحماية الاجتماعية ومساندة أصحاب الدخول الضعيفة في توفير الدعم السلعي والغذائي لتحسين ظروفهم المعيشية والتخفيف من وطأة الأعباء المفروضة نتيجة التداعيات الأخيرة، كما أن التوجيه بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر يظهر مدى مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي والدراية بما لحق بهم من تبعات سلبية، مشددا أن القيادة السياسية لا تتوقف عن دعم الأسر الأولى بالرعاية وتزداد توجهاتها لمساعدتهم في ظل تلك الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن بما يعزز من تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين المواطنين على تخطي المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن مطالب القوى السياسية لزيادة الدعم المقدم للمواطنين، تلاقت مع سياسات الرئيس السيسي والذي دائما ما يضع محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا على رأس أولوياته لتتنوع بين زيادة الدعم بمصاريف الدراسة الخاصة وتوسيع مبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه وضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز وغيرها من الإجراءات التي تساند المواطن البسيط، معتبرا أن تلك الإجراءات ستدفع بحالة من الارتياح بالشارع المصري وزيادة التطلعات نحو الحوار الوطني في الارتقاء بالوطن والمواطن وتحسين الخدمات المقدمة لتيسير الحياة المعيشية.