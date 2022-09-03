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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل آيس كريم مانجو بمذاق لا يقاوم

مانجو
مانجو

طريقة عمل آيس كريم مانجو، يفضل الكثير من الأشخاص تناول المانجو بجميع أشكالها سواء صحيحة أو عصير أو مجرد وضعها فى الحلويات، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل آيس كريم مانجو .

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طريقة عمل آيس كريم مانجو


المكوّنات
مانجو - 3 حبّات
كريمة خفق - كوب ونصف
سكر - نصف كوب
خلاصة فانيليا - ملعقة كبيرة


طريقة عمل آيس كريم مانجو


1- قشّري المانجو ثمّ قطّعيه إلى قطع متوسّطة في وعاءٍ صغير.
2- إهرسي المانجو جيّداً ثمّ أضيفي ربع كوب من السكر إليه وامزجي المكوّنين جيّداً.
3- أخفقي الكريمة جيّداً في وعاءٍ كبير.
4- أضيفي السكر إليها واخفقي من جديد حتى تتكاثف.
5- أضيفي مزيج المانجو بعدها وخلاصة الفانيليا وامزجي المكوّنات جيّداً باستخدام ملعقة خشبية كبيرة.
6- ضعي المزيج في حاوية مخصصة للثلاجة ثمّ ضعيها في القسم الأعلى من الثلاجة لحوالى 4 ساعات.
7- أخرجي بعدها مزيج المانجو ثمّ ضعيه في الخلاط الكهربائي.
8- أخلطي حتى يصبح المزيج ناعماً.
9- أعيدي الايس كريم إلى الحاوية ثمّ إلى القسم الأعلى من الثلاجة.
10- قدّمي الايس كريم عندما يصبح جامداً.

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